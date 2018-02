LA OPINION le consultó al secretario general qué es lo que había cosechado en la calle de quienes no pertenecen al mundo de los bancos. "Obviamente que las felicitaciones no recibimos. Salimos temprano a hacer la recorrida y nos han hecho alguna chicana, pero otra cosa no nos hicieron saber. Seguramente algún descontento habrá porque a nadie le gusta que los bancos no trabajen. Pero si vos vas a tu cajero y te llevás tu platita, el descontento se pasa", concluyó Romera.