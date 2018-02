El drama de los cajeros en los feriados

El parar este viernes los bancos y al juntarse los dos días feriados de Carnaval, ayer en Rafaela no se habló de otra cosa que del dinero faltante en los cajeros.

Un problema bastante común en nuestra ciudad cada vez que asoma un feriado en el calendario. Y esta vez, al sumar 5 días de inactividad bancaria (contando que el fin de semana los bancos no trabajan), la preocupación aumentó aún más.

"Puedo asegurar que los trabajadores hicieron hasta el último movimiento con el tema de los cajeros para que no haya inconvenientes y que la gente pueda abastecerse", dijo Romera, descartando quizá el problema.

Hay dos cuestiones claves en este punto: una es que aún estamos en fecha de cobro, por lo que los rafaelinos van a buscar su salario, Aún hoy estamos en fecha y esto genera un gran movimiento por el lugar. Además en estos días se pagan los alquileres, mientras que otros decidieron tomarse unos días afuera y viajar.

El otro punto clave es que ahora ha cambiado la numeración de los billetes grandes. Antes eran 10 billetes de 100 para 1000, mientras que ahora son dos los papeles que componen ese monto. Por lo que ha cambiado esa modalidad.

"Tenemos entendidos que los bancos trabajaron para que esto no pase. Le han puesto hasta el último billete a los cajeros, ya que los bancos son conscientes de esta situación", descartó Romera.

En tanto, esta mañana de 4 cajeros en la ciudad, sólo uno tenía dinero. En el cajero del Banco Nación la cola era demasiado larga (más de lo habitual). En el Credicoop había dinero hasta horas después del mediodía, al igual que el Banco Santa Fe.

El Banco Macro y el HSBC, durante la mañana de ayer, no tenían dinero promediando las 10 horas. Pero esta situación se podía rever por la reposición que se hacía por la tarde.

Por último, los cajeros de los supermercados, solamente otorgaban hasta 5 mil pesos.