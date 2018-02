Colón le ganó a Newell's, Unión igualó con Arsenal

Colón de Santa Fe se impuso a Newell´s Old Boys por 1 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "Marcelo Bielsa", en el marco de la decimoquinta jornada de la Superliga.

El exjugador "Leproso" Guillermo Ortíz, anotó la conquista que le dio el triunfo al "Sabalero", a los 36 minutos del complemento. Una maniobra de pelota parada destrabó un trámite que parecía condenado a un olvidable empate en cero, entre dos formaciones que no se sacaron ventajas en el desarrollo.

En otro cotejo, Unión de Santa Fe no pudo contra el planteo táctico de Arsenal y terminaron igualando sin goles en el partido que disputaron en el estadio "15 de Abril". El conjunto santafesino tuvo claras opciones para quebrar el marcador, en especial en el segundo tiempo, pero también tuvo algunas el equipo de Sarandí.

Defensa y Justicia logró ayer frenar el entusiasmo de Chacarita, al vencerlo por 4 a 2 como local y volver a la victoria luego de cuatro fechas. Leonel Miranda (10m), Nicolás Fernández (63m), Fabián Bordagaray (75m) y Fernando Márquez (91m) anotaron para el "Halcón". Para el "Funebrero" marcaron Alejandro Gagliardi (78m) y Facundo Rodriguez (80m). "Chaca" sigue en el fondo de la tabla de promedios, aunque sabe que necesita la mitad de los puntos que quedan en juego para que su dependencia en la Superliga no dependa de otros.



RACING EN BAHIA Y

CLÁSICO PLATENSE



Este sábado continúa la 15° fecha de la Superliga con la disputa de tres compromisos, entre los que se destacan el clásico de la Plata y la visita de Racing a Olimpo en Bahía Blanca. Los encuentros: 17.00 Gimnasia - Estudiantes (Diego Abal), 17.00 Vélez - Patronato (Fernando Espinoza), 19.15 Olimpo - Racing (Fernando Rapallini).