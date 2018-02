Caras nuevas en el “9”

Con vistas a la temporada 2018 de Liga Rafaelina de Fútbol, 9 de Julio ha sumado en esta primera semana de pretemporada a 3 refuerzos. Se tratan de los volantes Damián Maciel, proveniente de Sportivo Norte e Ignacio Forni, ex Ben Hur y Libertad de Sunchales y el delantero, ex Atlético de Rafaela, Tomás Belinde. En tanto, el que está muy cerca de ser jugador juliense y en las próximas horas sería la cuarta cara nueva es Gastón “Toti” Monserrat, enganche o media punta proveniente de Ataliva, quien ya empezó a entrenar con el plantel que conduce Maximiliano Barbero. Mientras tanto, la dirigencia juliense continúa trabajando en la búsqueda de más incorporaciones y negociando con los jugadores del club para arreglar sus continuidades, tales los casos del arquero Julián Maina y los volantes Maximiliano Aguilar y Guillermo Funes. Cabe recordar que los que han llegado a un acuerdo para seguir un año más en el club son Flavio Díaz, Mariano Canavessio, Kevin Acuña, Kevin Muñoz, Marcos Valsagna, Juan Pablo Rodríguez, Martín Pelosi, Ignacio Goyén, Facundo Vargas -estuvo en Atlético-, Ezno Taborda, Lautaro Quiroga, Joaquín Motura, Juan Pablo Velásquez, Lautaro Viga, Juan Peralta y Ezequiel Acosta.



NO VIENE LASTRA

Por último, en las últimas horas se conoció que el atacante Jonatan Lastra, surgido Libertad y que jugó para el Deportivo Tacural ante San Jorge por la Copa Confederación, no vendrá a 9 de Julio, ya que esperará una oferta para jugar en una categoría superior.



PRUEBAS EN BH

Bajo la supervisión del Asesor Deportivo, Rubén Rossi, y del Coordinador Deportivo, Cesar Bessone, Ben Hur realizará dos pruebas de jugadores. La primera será este sábado desde las 8:30hs y estará destinada a jugadores mayores de 18 años. Se estima que alrededor de 70 jugadores de la región estarían presentes, entre ellos el delantero rafaelino Leandro Depetris, de 30 años y con un paso por Brown de San Vicente, Newell’s, Milan y Brescia de Italia e Independiente, entre otros. En tanto, la siguiente prueba tendrá lugar el sábado 17 de febrero (9hs) y será para jugadores de Categoría 2000 a Categoría 2005. Durante esta primera semana de pretemporada, bajo la conducción del DT Gustavo Kestler, la BH se aseguró las continuidades de Gustavo Mathier, Luciano Kummer y Ezequiel Kinderknecht, mientras que está a prueba Federico Massias, un delantero uruguayo que viene de Plaza Colonia. Mientras que en las próximas horas, el vendría a probarse, también pensando en el Federal B, es el volante Brian Aguirre, con último paso en Tiro Federal de Rosario.