Nuevo allanamiento en el Sanatorio de la Trinidad

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Por orden de la Justicia, se dispuso ayer un segundo allanamiento en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo en búsqueda de imágenes de la endoscopía en la que falleció la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin, aunque el procedimiento no fue registrado.

El allanamiento fue ordenado por el juez Gabriel Ghirlanda con el propósito de dar con el CD en el que se estimaba se había registrado el estudio, así como el disco rígido y el equipo con el que se llevó a cabo la endoscopía, el que sí fue secuestrado.

Sin embargo, los efectivos de la División Cibercrimen de la Policía de la Ciudad descubrieron que el aparato no había registrado la intervención, por lo que no existen imágenes de lo que sucedió en esos 18 minutos que transcurrieron entre el ingreso de la periodista al quirófano y su descompensación y fallecimiento.

Fuentes de la causa explicaron a NA que la máquina con la cual se realizó el estudio "es un aparato simple el cual esta conectado a una PC donde se ve lo que el endoscopio capta" y que "no graba" sino que "cuando se observa algo irregular se captura la pantalla y se sacan imágenes".

No obstante, en este caso no hubo capturas de imágenes ya que apenas comenzado el estudio los médicos habrían tenido que retirar el aparato porque el estado de salud de la periodista se agravaba, pudo saber NA.

En el operativo se secuestró el endoscopio con el que se realizó el estudio completo con el procesador, CPU y dos sondas pero sin el monitor, y además se retiró información digital e impresa del resonador magnético y tomografía, información del equipo anestésico e información general de estudios realizados a la paciente, entre ellos análisis de sangre y electrocardiogramas.

Fue el segundo allanamiento, dado que en el primero la Justicia había secuestrado la historia clínica de Pérez Volpin, el libro de enfermería y la hoja de guardia, y el mismo había sido solicitado por la querella, representada por el abogado Diego Pirota, y también por la fiscal del caso Nancy Olivieri.

Luego de la autopsia, que corroboró la presencia de lesiones en el esófago y el estómago, el abogado de la familia sostuvo que esas lesiones "fueron generados sin ninguna duda durante la endoscopía": de hecho, la familia hizo la denuncia por mala praxis y la Justicia caratuló la causa como "homicidio culposo".

Hasta el momento, la autopsia practicada por peritos oficiales y de parte arrojó lesiones en el esófago y el estómago, pero el grado y el detalle de esas heridas se sabrá con con resultados de las biopsias de los tejidos, que estarán disponibles el próximo viernes.