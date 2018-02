Calma en el Gobierno

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, defendió la venta de dólares que la entidad realizó en el mercado ante una escalada de la moneda extranjera que llegó al nivel récord y aseguró que el Gobierno "no está nervioso" ni "quiere ponerle un techo".Sobre el efecto inflacionario, explicó: "El dólar va cada vez menos a precios, no impactará mucho en la inflación. Y es una excelente noticia que la cotización haya pasado de $ 18 a $ 20, es bueno para muchas economías regionales". "Y eso no tiene que alterar los precios. Hay industrias que se favorecen porque ganan competitividad. Y es bueno para la reactivación. Estamos cómodos, bien así", consignó.