Imputan a Etchevehere por el bono de la SRA

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El fiscal federal Ramiro González imputó ayer al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, por el delito de "cohecho activo", a partir de los 500 mil pesos que recibió y luego devolvió a la Sociedad Rural Argentina (SRA).Tras la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero, González requirió abrir una investigación por la "presunta comisión de un delito de acción pública en que habría incurrido tras recibir un bono de 500 mil pesos, pagado por la SRA, entidad que presidía al momento de su designación en dicha cartera ministerial".El fiscal señaló ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que "el denunciante manifestó que dicho bono lo habría cobrado en calidad de indemnización por haber sido Presidente de la entidad, cuando en realidad el Estatuto Social de la Sociedad Rural establecería que los cargos directivos son ´No Rentados´, llamando la atención que así lo hubiera hecho cuando su tarea como ministro es, entre otras, regular y controlar el sector agrícola e industrial"."Agregó que tales sucesos habrían generado un desacuerdo en parte de los dirigentes de la SRA, quienes habrían enviado una nota al nuevo presidente de la entidad –Daniel Pelgrina– cuestionando el pago de tal bono puesto que el Ministro ha renunciado a su cargo y condición de socio, considerando que lo sucedido afecta el espíritu, buen nombre y honor de la misma, solicitando la devolución de tal pago", sostuvo González.Como medidas de prueba, solicitó que la Oficina Anticorrupción (OA) que "remita copias certificadas de la nota oficial enviada el 22 de noviembre de 2017 al ministro Etchevehere, con recomendaciones en base a la Ley de Etica Pública y requiriéndole explicaciones sobre el cobro de un bono de 500 mil pesos abonado por la Sociedad Rural Argentina"."Asimismo, indique si se ha iniciado alguna investigación al respecto, debiendo remitir copias certificadas de tales constancias, como así también de la respuesta brindada por el Sr. Ministro", pidió el fiscal a la oficina que encabeza Laura Alonso.También solicitó que "se requiera a la Inspección General de Justicia de la Nación que remita copias certificadas del acta de constitución y directorio de la Sociedad Rural Argentina, especialmente aquellas actas vinculadas con la designación en la Presidencia de Etchevehere y su posterior renuncia; como también sus estatutos y modificaciones".El fiscal, además, reclamó que "se libre orden de presentación, con allanamiento en subsidio, respecto de la SRA a los fines de proceder al secuestro de toda la documentación contable y administrativa; los libros de actas en los que se asentó la votación de los integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina, que se expidieron en forma afirmativa y negativa en relación al pago del bono en favor de Etchevehere; y toda otra documentación que resulte de interés".Sobre la denuncia contra su ex titular, la SRA afirmó que sus decisiones "se tomaron conforme al marco legal y su estatuto" y detalló que ya se entregaron al juez informes sobre el caso."Frente al requerimiento del juez Martínez de Giorgi, esta tarde, la Sociedad Rural Argentina entregó la documentación solicitada. Este material respalda el proceder transparente de la entidad, que en todo momento actuó conforme al marco legal vigente y el estatuto de la institución", indicó en un comunicado.Etchevehere había recibido a fines del año pasado un bono de 500.000 pesos por parte de la Sociedad Rural, entidad de la que era presidente, para compensar los ingresos que dejaría de percibir al sumarse al gabinete nacional.El ex titular de la SRA argumentó que antes de recibir ese monto le había consultado a la Oficina Anticorrupción si era correcto y aseguró que la respuesta fue que no había inconveniente".No obstante, tras la polémica, el funcionario nacional decidió devolver el dinero: "El día de la fecha procedí a transferir la suma de 500.000 pesos de mi cuenta personal a favor de la Sociedad Rural Argentina. De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia", indicó el funcionario en un comunicado.