Moyano denunciará ante la OIT persecuciones desde el Estado

BUENOS AIRES, 10 (NA). - En medio de su pulseada con el Gobierno, el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los organismos del Estado por los "ataques y persecuciones" que -consideró- se están realizando de "manera arbitraria e ilegal" contra el sector gremial en la Argentina.Por otra parte, a menos de dos semanas de la marcha del 21 de este mes que Moyano encabezará junto a sectores de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales, el camionero perdió otro aliado para esa movilización, Víctor Santa María, en tanto que también podría bajarse Luis Barrionuevo y sus organizaciones cercanas, que realizarán el próximo miércoles un plenario propio para definir si movilizarán.Días atrás se confirmó que la marcha del 21 de febrero no contará con la presencia de los grandes gremios de la CGT que comandan los "gordos" y los "independientes" (Comercio, Sanidad, UOCRA, UPCN), ni tampoco la mayoría de los del transporte (UTA, Unión Ferroviaria, La Fraternidad).Este viernes, Santa María, secretario general del sindicato de encargados de edificio Suterh, confirmó a un matutino porteño que no asistirá a la movilización a la Avenida 9 de Julio, mientras que el líder de Gastronómicos también analiza bajar a los gremios de su línea cegetista "Azul y Blanca", que incluye al de Estaciones de Servicio de Carlos Acuña, miembro del triunvirato.El jefe de encargados de edificio alegó que una marcha de un sólo sector cegetista no promueve la unidad que el sindicalismo necesita, mientras que Barrionuevo no estaría a favor de terminar de dinamitar los últimos puentes que mantiene con el macrismo.En tanto, Moyano formalizará la presentación contra el Gobierno ante la OIT el próximo 22 de febrero, en su carácter de representante de la Federación Nacional de Camioneros.En un comunicado, se informó que "ante los ataques y persecuciones sufridos por parte de diferentes organismos del Estado Nacional de manera arbitraria e ilegal, violatorios de derechos y garantías constitucionales" Moyano formalizará su queja.