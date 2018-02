Gobierno cambia la doctrina sobre fuerzas de seguridad

BUENOS AIRES, 10 (NA). - En medio de la polémica por el caso del policía Luis Chocobar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió ayer en que la nueva "doctrina" del Gobierno busca que las fuerzas de seguridad sientan que el "Estado las protege", para que no haya "parálisis" en su actuación. "Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan que el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legítima", subrayó la funcionaria nacional.En declaraciones a la prensa en Washington publicadas por La Nación, Bullrich sostuvo que las acciones del Estado "son legítimas, hasta que se demuestra lo contrario", y señaló: "Necesitamos policías que sepan que el trabajo no va a ser su tumba".La ministra, que viajó a Estados Unidos para entablar acuerdos en materia de seguridad, subrayó que su visión "no va en contra de las garantías constitucionales".GARAVANOEl ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió a la polémica sobre el caso del policía Luis Chocobar y afirmó que el Gobierno promueve "un cambio de doctrina sobre las fuerzas de seguridad" respecto a la gestión anterior, aunque advirtió que esa postura no implica "una carta libre" para que los uniformados cometan "abusos o excesos" .CONVOCAN A LA MADREDEL JOVEN KUKOKEl secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, convocó a una reunión para el próximo miércoles 21 a Ivonne Kukoc, la madre del joven abatido por el policía Luis Chocobar, aunque la mujer condicionó su asistencia a la participación del presidente Mauricio Macri.En una conferencia de prensa en el espacio Casa Tasso, en el barrio porteño de La Boca, Kukoc se quejó de que el caso de su hijo de 18 años fue "una pena de muerte sin juicio".