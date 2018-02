El turismo celebra por los feriados de Carnaval

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Las ciudades balnearias de la costa atlántica esperan un récord de turistas para este fin de semana extra largo por los feriados de Carnaval del lunes y martes, ya que la demanda hotelera y de alquileres se encuentra con una ocupación cercana al 100 por ciento. Distintos centros turísticos del país también aguardan por la llegada de un gran número de visitantes de acuerdo con el nivel de reservas por alojamiento para este fin de semana largo.

En la ciudad de Mar del Plata, uno de los principales atractivos de la costa atlántica, los operadores turísticos aseguran que podría ser el mejor fin de semana de la temporada.

Al respecto, el vicepresidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Horacio Espatolero, señaló: "Estamos por lo menos en un 95 por ciento de ocupación ya. No solo microcentro y macro, como estaba ocurriendo en el fin de semana importante de enero, sino que la zona sur se alquiló muchísimo también y ya no quedan unidades".

"El que no tiene reserva que lo haga cuanto antes porque quedan pocas unidades", agregó en declaraciones publicadas por el diario local La Capital.

Asimismo, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica informó que el nivel de reservas superaba el 92 por ciento de promedio en todas las categorías de hoteles. También destacó que el nivel de reservas es de un 33 por ciento mayor que el registrado el año pasado para la misma fecha.

Una situación similar presentaban otros destinos turísticos del país. La Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Entre Ríos informó que ya estaba al 100 por ciento el nivel de reservas en las localidades de Gualeguaychú, Colón, Federación, Victoria, Gualeguay, Villa Elisa, Concepción del Uruguay y San José.

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Gualeguaychú, Gastón Irazusta, confirmó que "el nivel de reservas en hotelería y parahotelería está al 100 por ciento". "Todavía puede quedar algo de lugar en cuanto a camping, por si se llega sin reserva previa", aclaró.

En la provincia de Córdoba, las principales ciudades se preparan para una ocupación plena durante este fin de semana largo, comenzando por Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Mina Clavero y Cosquín, donde este fin de semana se desarrollará la 18ª edición del Cosquín Rock.

Las provincias de Mendoza, Salta y San Luis también esperaban por la llegada de un aluvión de turistas por el nivel alto que tenía la demanda por alojamiento.