Unión goleó y es puntero

Unión de Sunchales continúa derecho en el Federal A. Anoche, el elenco de Adrián Tosetto logró su octava victoria consecutiva en el estadio de la Avenida, al golear, en una brillante actuación, por 4 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco por la 2ª fecha de la Zona Campeonato, Grupo B, y quedar de manera transitoria como único líder con puntaje ideal. El Bicho verde está invicto en este 2018 y continúa estirando su buena racha desde la segunda rueda de la primera fase que se disputó el año pasado. Marcos Fernández, a los 3 del PT, Pablo Gaitán, a los 35 y 37’ del PT, y Facundo Cabral, a los 9 del ST decoraron la goleada del Albiverde, que entre Federal y Copa Argentina ganó los 5 partidos que disputó hasta el momento. La jornada se completará mañana con estos partidos: Crucero del Norte vs. Defensores de Belgrano VR; Sarmiento vs. Chaco FE y Gimnasia y Tiro vs. Central Córdoba.

Posiciones Zona B: Unión 6 puntos; Central Cba 3; Gimnasia y Sp. Belgrano 1; Crucero, Chaco y Sarmiento 0.



LIBERTAD, EN CONCEPCION

Por su parte, esta noche desde las 21:15, y con el arbitraje de Santiago Ascensi, de Escobar, Libertad de Sunchales visitará a Gimnasia y Esgrima de Concepción por la 2ª fecha de la Reválida, Zona C. El elenco de Carlos Trullet, que está comprometido con el descenso, viene de perder como local en el debut ante Las Parejas e irá en la búsqueda de la recuperación para continuar con vida en la lucha por la permanencia, donde debe sumar muchos puntos y esperar algunos resultados para mantener la categoría.