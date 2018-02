Bancarios ratificaron el paro y no habrá atención hasta el miércoles

La Asociación Bancaria ratificó ayer que hoy viernes habrá paro en todos los bancos del país, y también el 19 y el 20 de este mes, en reclamo de un aumento salarial del 19,4% para este año, con "cláusula gatillo".Además, los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires iniciaron este jueves un paro por 48 horas, en rechazo a la ley que dispuso la reforma de la caja jubilatoria de esa entidad financiera.La Bancaria detalló, en un comunicado, que en la última reunión paritaria, los bancos "han insistido en negar el pago de la compensación normal y habitual de enero, y en sólo un 9% de aumento con cláusula de actualización no retroactiva, es decir es un aumento en cuotas".También -indicó el sindicato- los bancos ofrecieron "una suma indeterminada por el Día del Bancario, sin respetar antigüedad y categorías"."Aceptar esto cuando una proyección de mínima del índice de precios al consumidor en 2018 asciende –promedio– al 19,4%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central, sería absurdo", advirtió el gremio.Los trabajadores reclaman un aumento salarial del 19,4% para este año, "manteniendo la cláusula de actualización automática retroactiva a enero".Además, recordaron que en las paritarias anuales han suscripto acuerdos que, entre otros conceptos, estipulan una compensación o bonus anual, que se percibe en la primera semana de enero: se actualiza, año a año, por el incremento porcentual del año anterior.También, una cláusula de actualización automática y retroactiva del salario, según el nivel de inflación.Por el Día del Bancario, una suma fija más otra suma proyectada por coeficientes por antigüedad y categorías, que se actualiza por el incremento paritario del año en curso.Por todo esto, los bancarios advirtieron: "No somos tontos. Exigimos un aumento salarial justo. Paramos 9, 19 y 20 de febrero".MIRADA LOCALJorge Romera es el secretario general de La Bancaria a nivel local. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) comentó que "el paro será por 24 horas, con asistencia a los lugares de trabajo y con quita de colaboración. Llegamos a esta medida de fuerza porque las Cámaras han hecho oídos sordos a nuestros reclamos. Nos ofrecieron un 9% con cláusula gatillo y lo tomamos como una provocación, porque terminamos perdiendo poder adquisitivo del salario: nosotros queremos una propuesta anual superior y con cláusula gatillo"."No nos han llamado -hasta el miércoles a las 19-. Se ve que no tienen interés de resolver y quieren tirarnos la opinión pública en contra sobre lo que va a ocurrir con los cajeros. Pero ellos también tienen responsabilidad de que esto ocurra", completó.Con respecto a este último punto, Romera dijo que "ahora con los billetes grandes, se zanjan muchos problemas. Antes, 1.000 pesos eran 10 billetes y ahora son 2".A PAGAR CON DEBITOLos argentinos no estamos muy acostumbrados a pagar con la tarjeta de débito. No vale la pena hacer estudios sociológicos: años de "economía de guerra" nos han llevado a la necesidad de tener que tener el billete "físico" entre las manos.Ante situaciones como estas, será conveniente tener la tarjeta de débito a mano, para poder hacer compras en los lugares en donde tengan posnet. Si el Gobierno de Mauricio Macri hubiera sostenido (y por qué no, incrementado) los beneficios del pago a través de este medio electrónico, todo sería mucho más fácil. Y se reduciría el nivel de la economía "en negro".EXTRA CASH, UNA ALTERNATIVALos bancos públicos y privados comenzaron a enviar a sus clientes publicidad de sus servicios de retiro de dinero en supermercados y comercios adheridos a la red "Extra Cash", para amortiguar el impacto del paro de los trabajadores bancarios.Para poder hacerlo, se debe realizar una compra con tarjeta de débito Visa en los locales adheridos, lo cual habilita a retirar sin costo alguno hasta 5.000 pesos en efectivo de la misma caja en la que se abonó el consumo.Este servicio, con el que los bancos buscan realizar un boicot al paro de los trabajadores, está habilitado en estaciones de servicio, supermercados, hipermercados, centros de estética, cafeterías, farmacias y perfumerías, casas de electrodomésticos, entre otros.