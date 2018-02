Mársico pide que el Jefe de Gabinete haga 2 informes

Lisandro Mársico Concejal por el Partido Demócrata Progresista (F.P.C. y S.) ingreso un proyecto que contempla la modificación de la Ordenanza N°4778, instrumento donde está especificada la estructura municipal de Secretarías, Sub Secretarías y sus funciones. El agregado propuesto por edil consiste en requerir al Jefe de Gabinete (en este caso Marcos Corach), que concurra de manera obligatoria a sesiones informativas ante el Concejo Municipal en la última semana del mes mayo y la última de Octubre de cada año para informar sobre la marcha del gobierno municipal.

“La iniciativa tiene como fundamento implementar una dinámica fortalecedora de los principios democráticos y republicanos que inspiran el orden constitucional argentino y santafesino, en lo referente al diálogo interorgánico que debe existir entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Órgano Legislativo, lo cual comprende el intercambio de información sobre la marcha del gobierno municipal, para una mejor y más transparente gestión”, sostuvo el concejal pedepista.

“A los fines de cumplimentar con el entendimiento en las relaciones entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal resulta necesario la concurrencia del Jefe de Gabinete, al seno del Órgano Deliberativo Local, a los fines de exponer sobre los procesos de la gestión pública, el efectivo cumplimiento de los objetivos, plazos y resultados de las políticas de estado municipal, implementadas en cada una de las dependencias del Organo Ejecutivo” explicó Lisandro Mársico.

Según reza la letra del proyecto de ordenanza con una anticipación no inferior a siete (7) días hábiles, el Jefe de Gabinete, hará llegar a los cada uno de los Concejales, a través del Presidente del Concejo Municipal, un escrito con los temas a exponer y los concejales presentarán, en el término de dos (2) días hábiles, contados a partir de la recepción del temario, los requerimientos, informes y ampliaciones que consideren oportunos, todos los cuales serán evacuados en la sesión de que se trate, los cuales podrán Hacer referencia también a otras temáticas ajenas al informe que debe presentar el funcionario.

“Cabe aclarar que, existen varios pedidos de informes emanados de los diferentes bloques opositores del Concejo, aprobados en sesiones, dirigidos al Departamento Ejecutivo Municipal y que no han sido contestados, por lo que este es un mecanismo más por el cuál se puede llegar a lograr que se respondan, ante la falta de cumplimiento que de manera reiterada incurren las áreas competentes, las cuales omiten enviar la información que se les requiere desde el órgano legislativo local”, concluyó el concejal demoprogresista.