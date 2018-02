El equipo que sale de memoria

Este Atlético de Lucas Bovaglio ya no necesita más partidos para encontrar la forma, el ritmo, el juego deseado. En el estreno 2018 ratificó todo lo bueno que había realizado en el cierre del año pasado. Lo hace en cada ensayo futbolístico. El ánimo y la confianza que tiene el plantel potencian las cualidades y disimulan las falencias, que por cierto no son tantas.

La “Crema” viene de sacarse de encima a otro durísimo rival y sigue engrosando los números que lo posicionan como uno de los mejores equipos de la B Nacional, torneo que lidera con 25 unidades. Por eso, el DT no modificará ningún nombre para el encuentro ante Brown de Adrogué por la 14ª fecha, este sábado a las 20 en el Monumental de barrio Alberdi. Es decir, repetirá al equipo que ganó 3-1 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn.

Ayer por la mañana hubo ensayo formal de fútbol, y el entrenador les ratificó la confianza a los jugadores así como le dio continuidad al sistema.

¿El equipo? Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Marconato; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.

Fue 3-0 la victoria de los titulares ante un elenco de reserva, que entre los principales nombres tuvo a Rodrigo Depetris y Lucas Chacana. Los goles: Albertengo, Marconato y Klusener.

Enfrente estuvieron: Nahuel Pezzini; Santiago Arnaudo, Gastón Barrientos, Gastón Tellechea y Agustín Tosetto; Depetris, Agustín Zilli, Lucas Quiróz y Luciano Pogonza; Tomás Bonilla y Chacana.

Atlético de Rafaela volverá a entrenarse este viernes por la mañana, en el predio del Polideportivo del Autódromo y, una vez finalizada, Bovaglio confirmará los jugadores que quedarán concentrados a la espera del cotejo de mañana (arbitraje de Yamil Possi) en lo que será el debut en Alberdi.