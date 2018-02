El ritual de cada año se pone en marcha

Es un año de trabajo, es mucha gente, muchas mentes pensando e imaginando siempre algo distinto para sorprender a los fanáticos. Lo que no cambian son las 9 hectáreas del predio del Aeródromo de Santa María de Punilla. Ahí estará todo el desafío de un año de trabajo plasmado en el campo.Serán 6 escenarios para cobijar a 200 bandas en 2 días de puro rock que comienza mañana después del mediodía. El Cosquín Rock es un festival esencialmente de rock argentino, aunque este año tendrá muchos matices internacionales. Con Creedence, The Offspring y Residente a la cabeza de las visitas especiales, habrá artistas de 12 países: Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Jamaica, México, Puerto Rico y Uruguay. Una curiosidad: casi nadie toma a La Vela Puerca como visitante en estas tierras por más que sean uruguayos. Claro, esta será la undécima presentación de la banda charrúa en el CR, ya es todo un clásico.Seguirán siendo Las Pelotas los únicos invictos del festival. La de mañana (18:30, en el Principal) será su presentación 18 en igual cantidad de ediciones. Los comandados por Germán Daffunchio saben perfectamente lo que significa estar en el Cosquín Rock. “No se negocia, hablamos de a qué hora van a tocar y qué les gustaría hacer y listo”, resume el mentor de esta mega cumbre de rock, José Palazzo sobre las charlas previas a confirmarlos en la grilla anual.En el otro extremo, a los debuts de Creedence y The Offsprings, habrá otros estrenos salientes. Uno será el de Airbag. En tanto, habrá primeras presentaciones solistas: la de Fernando Ruiz Díaz, líder y vocalista de Catupecu Machu, que presentará en las sierras su proyecto Vanthra. De igual manera, Piti Fernández, hará doblete. Mañana estará al frente de Las Pastillas del Abuelo y el domingo actuará como solista.Hoy ya varios se pondrán en marcha con destino a las sierras cordobesas. Los más adelantados montarán sus bunkers en lugares cercanos para ya comenzar a vivir la adrenalina previa. Claro que las primeras horas de mañana, Santa María de Punilla y alrededores se verá invadida por miles y miles de fanáticos listos para disfrutar dos días del mejor rock -el año pasado fueron 80 mil-.LOS ESCENARIOSAl gigantesco Escenario principal se sumarán 5 opciones más para poder seguir el festival durante los dos días. El Escenario Temático será el segundo en tamaño e importancia. En la primera jornada será el turno del reggae, mientras que para el domingo el heavy copará la escena.En esta edición habrá una sola carpa que será la del Universo Geiser. Mientras que el otro escenario bajo techo será el Quilmes Garaje. Las otras dos propuestas serán el Espacio Córdoba Rockea () y por último uno de los ámbitos más pintorescos del festival. La Casita del Blues confirmará que llegó para quedarse y por segundo año deleitará a los amantes del blues. La actuación saliente será la de La Mississippi festejando sus 30 años de vida.LO QUE HAY QUE SABERLas puertas del Aeródromo de Santa María de Punilla se abrirán a las 14 durante los dos días y se espera que haya actividad hasta pasadas las 4 de la mañana del día siguiente. Seguramente, como ocurre cada año, desde muy temprano las adyacencias al predio estarán colmadas de fanáticos. La zona de la Ruta 38 a la altura de Santa María se ve convulsionada cada año con la llegada de miles y miles de personas de distintos puntos del país.Para quienes adquirieron sus entradas vía internet o los que quieran adquirir sus tickets al llegar al predio habrá boleterías habilitadas desde las 10 de la mañana. Asimismo, dentro del predio, además del expendio de bebidas, habrás puestos de hidratación.Desde hace ya varios años, el Cosquín Rock utiliza para las bebidas expendidas en el festival vasos de plástico reciclado que el espectador adquiere cuando compra su bebida por primera vez. Este año tendrán un costo de $50 pesos. Se puede utilizar durante todo el festival y al final se puede devolver y se devuelve la seña o cada uno puede llevarse su vaso ecológico. Esto ha hecho que se ahorren varias toneladas de basura que antes quedaba dispersa en el predio.