Ramiro Macagno cree que para vencer a Brown de Adrogué, no hay que cambiar. “Nosotros salimos a ganar en todos lados”, advirtió el arquero de la “Crema”. Se viene el debut en casa.

Ramiro Macagno, el pibe que se ganó la titularidad en Atlético de Rafaela, habló en la previa al juego de este sábado, el primero en el 2018 en el Monumental, ante Brown de Adrogué. “Es un rival ordenado, duro, como todos los partidos que nos tocan jugar en este Nacional”, señaló.

La victoria en Madryn fue fundamental, no sólo para seguir dejando a la “Crema” en la cima de las posiciones y estirar la racha a cuatro triunfos consecutivos (ocho sin perder) sino que también para hacer mucho más placentero el retorno a casa: “Fue un viaje largo pero poco importa porque nos volvimos con los tres puntos, se hizo todo mucho más llevadero”, apuntó el cordobés de 20 años.



- Están contentos con el arranque que tuvieron.

- Estamos muy contentos por el juego que tuvimos y la victoria que conseguimos. Era muy importante arrancar el año ganando, ante un rival que hacía mucho que en su cancha no perdía.



- ¿Cómo están para el debut en casa?

- Quizás el otro día estábamos un poco más ansiosos, era el primer partido y hacia un tiempo que no jugábamos pero ahora ya estamos más tranquilos, vamos a tratar de buscar que los tres puntos queden en casa.



- Ganar y hacer del Monumental esa verdadera fortaleza…

- Va a ser muy importante que en cada presentación que tengamos en casa nos podamos quedar con los tres puntos y después de visitante sabemos que también hay que sumar. Si jugás bien y superas al rival es lo mismo el tema de la localía, nosotros salimos a ganar en todos lados.



- Y acá les costó más que de visitante.

- Sí, en casa quizás los equipos vienen a jugarnos un poco más atrás, con ciertos recaudos y apuestan a salir rápido de contra pero nosotros vamos a imponer nuestro juego.



- Y la idea de juego se mantiene.

- Nosotros ya tenemos en claro que vamos a jugar en todas las canchas de la misma manera, saliéndolos a buscar, saliendo jugando y haciendo lo que hicimos el año pasado.