El PJ dio su primer paso hacia la unidad

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Dirigentes del kirchnerismo, el massismo y el randazzismo se reunieron ayer en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y confiaron en que se "va a construir la unidad" del peronismo para 2019, tras coincidir en que "el adversario está afuera".

"Este no es un proyecto individual ni de una candidatura de nadie en particular, este es un proyecto que quiere la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, que es lo que vinimos a construir acá, entre todos", sostuvo Víctor Santa María, presidente del PJ porteño y anfitrión del evento.

Al dar inicio al denominado "Encuentro por la unidad", el también secretario general del sindicato de encargados de edificios (SUTERH) resaltó que "las relaciones humanas se basan en dos cosas: en el respeto y en la posibilidad de cuidarnos los unos a los otros". "Como decía el general Perón, cuando un compañero habla mal de otro compañero, se pasó al bando del enemigo. Hoy nosotros vamos a construir la unidad en base a las veinte verdades del peronismo", aseguró ante varios referentes del justicialismo.

De la mesa de apertura del acto participaron además los kirchneristas Daniel Filmus y Agustín Rossi, los randazzistas Alberto Fernández y Fernando "Chino" Navarro, y los massistas Daniel Arroyo y Felipe Solá, quienes terminaron abrazados a Santa María y cantando la Marcha Peronista.

Luego de Santa María tomó el micrófono Arroyo, quien expresó críticas al Gobierno de Cambiemos y señaló que "la tarea de los que vienen del peronismo" es la de "oponerse y construir un modelo para 44 millones de argentinos".

El referente del massismo en políticas sociales asistió finalmente al evento pese a las críticas previas que había hecho su bloque a la reunión, en la que se realizaron diferentes mesas de debate para tratar problemáticas como "Justicia y ciudadanía", "la nueva agenda social" o "el futuro económico", entre otras.

Durante su exposición, Rossi (el más aplaudido de los oradores) recordó una frase del ex presidente Néstor Kirchner y sostuvo que "hace tiempo que los nombres son mucho más problemáticos que la política".

"Sabemos que nuestra responsabilidad histórica tiene un único destino. Yo milito 24 horas por día para que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que gobierne la derecha en la Argentina", clamó el jefe del bloque del Frente para la Victoria.

A su turno, Alberto Fernández pidió que se termine "con la idea de que no puede haber 2019 para el peronismo" y agregó: "Esta es sólo una mesa en la que nos reunimos seis amigos, pero esto es rotundamente innecesario. Se necesita más".

En tanto, Filmus reclamó que, de aquí a las presidenciales, "el Congreso sea el espacio para decirle que no al DNU y a las políticas que lleva adelante" el oficialismo, ya que de esa manera "no hay que esperar al 2019".

Finalmente, Solá remarcó que la idea del encuentro es "dar un puntapié inicial", al tiempo que le pidió a los dirigentes presentes "cumplir con la obligación de ser maduros" e "investigar todo eso que contamos que se están choreando (sic)".

"Yo creo que hay que cambiar la nostalgia y la impotencia por lo que se viene en el 2018, que es la protesta. Este es el año de las protestas", advirtió.