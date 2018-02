Camioneros locales enviaron una carta al presidente Macri

El cantante y camionero rafaelino Raúl Rambaud, junto con un hombre de María Juana, Guillermo Stratta, decidieron enviarle una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, para anoticiarlo de los inconvenientes que vive el sector.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "nosotros tenemos una ley, que nos daba una tarifa de referencia. Desde hace unos años se sacó la carta de porte y quedó definido todo a partir de la oferta y demanda. Como aumentaron los costos, fuimos ganando cada vez menos"."Intentamos hablar con algunas asociaciones o con funcionarios (hablamos con el Secretario de Transporte de la Provincia), pero no conseguimos cambios. No tenemos representación gremial ni líderes y no podemos seguir laburando en la manera en que lo hacemos. Queremos que haya una sola tarifa. Hoy el dueño de los campos paga la tarifa completa, pero el acopiador -y dadores de carga- no lo hace y se queda con una parte. Si nosotros no aceptamos el precio, como hay alta demanda, hay otro camionero que hace el viaje", comentó."No voy a negar que hubo gente que aprovechó para hacer disturbios. Pero la mayoría no es así: se está fundiendo al tiempo que trabaja. Nunca estamos al día, siempre estamos con una deuda atrás", indicó, no sin antes aclarar que no están vinculados a Hugo Moyano.Con respecto a su carta, señaló que "tratamos de contarle la situación de una manera bien concisa y pidiéndole una solución. Si él quiere, lo puede hacer". "Antes de empezar a hacer la carta, hablé con Leo Viotti. Le hicimos llegar tres cartas a diputados nacionales por Santa Fe", agregó."Todos sabemos de su apertura al diálogo, sabemos que usted escucha a la gente y es por ello que decidimos poner nuestra esperanza en sus manos para conseguir una solución", comienza la carta y relata que "el pasado martes 30 de enero, luego de un mes de planeamiento, salimos a las rutas a manifestarnos, motivados por las miles de familias que corren riesgo de perder su trabajo, tanto dueños de uno o varios camiones que no pueden mantener su empresa como así también los empleados que dependen de las mismas. La raíz de este problema radica en que estamos cobrando entre un 20% y un 30% menos de la tarifa de referencia impuesta por AFIP y la misma se regula a través del libre comercio. (Oferta / Demanda) Teniendo en cuenta los costos altísimos de combustible, repuestos, cubiertas, impuestos, demoras en las descargas (A veces nos lleva una semana realizar un flete) y como si esto fuera poco se suma la demora de la cobranza que muchas veces supera los 60 días después de facturado. Toda este cúmulo de adversidades, atenta directamente a nuestra ganancia y la brecha cada vez es más pequeña".Concretamente, le piden eliminar la tarifa orientativa de la ley Nº 24.653 y que haya una tarifa única y un órgano que controle. "No estamos pidiendo aumento, solo que respeten la Tarifa de Referencia ya que en la misma están contemplados los gastos que tiene el transporte para que este sea rentable. No queremos que nuestros choferes queden sin trabajo y no queremos tener que vender nuestros camiones ni tampoco seguir trabajando de esta manera ya que si seguimos así inevitablemente iremos a la “quiebra trabajando”. Hemos confiado en usted para el cambio que queríamos en nuestro país; seguiremos confiando porque vemos que las cosas se están haciendo", concluye la misiva.