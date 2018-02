Santa Fe adhirió al Consenso Fiscal

La Legislatura santafesina aprobó ayer la sanción de ley que confirma la adhesión de Santa Fe al Consenso Fiscal firmado por el presidente Mauricio Macri con casi todos los gobernadores de las provincias, entre ellos, Miguel Lifschitz.La norma -entre otros efectos- pone a Santa Fe en posición de dejar de perder fondos provenientes de la Nación. Y obliga a la provincia a ceñirse a la letra del nuevo pacto fiscal entre el Estado Nacional y las Provincias.Con la sanción de la norma, además, se habilita una reforma impositiva de fondo, al establecerse nuevas competencias de las jurisdicciones nacional y provincial. También se ponen límites a las autonomías provinciales en materia de Ingresos Brutos, se congela la planta de personal y se imponen pautas más duras para la administración de los recursos.Sindicatos de empleados públicos y privados, la mayoría nucleados en el Movimiento Obrero Santafesino (Mos) se movilizaron este jueves por la mañana para reclamarle a los legisladores que no ratifiquen el Consenso Fiscal, ni la Reforma Tributaria que anuncia.En Diputados, donde coincidieron en sus posiciones el oficialismo santafesino y el interbloque de Cambiemos, contó con votos socialistas, radicales y del Pro para aprobar lo pactado a nivel federal. En la Cámara baja el debate fue álgido y con fuertes acusaciones de la oposición, mientras que en el Senado primó en la mayoría justicialista el criterio de sostener la gobernabilidad y apoyar lo hecho por el titular del Poder Ejecutivo Provincial.En la Cámara baja a la sanción de la ley de Consenso Fiscal iba a seguirle por la noche la media sanción de la reforma fiscal pedida por el ministro de Economía Gonzalo Saglione. El oficialismo santafesino tenía los números necesarios para votar favorablemente el proyecto, y además contaba con el compromiso del Pro de sostener el nuevo esquema impositivo.A las 20 horas, tras una sesión cargada de tensiones, Diputados convirtió en Ley la adhesión al Consenso Fiscal con 29 votos positivos, 10 negativos y 2 abstenciones.En la Cámara Alta, se pensó en la montaña de recursos que llegarán en el caso de que Nación pague el fallo: no menos de 50 mil millones de pesos según la actualización que sobre los 23.000 millones reconocidos.Alcides Calvo (PJ-Castellanos) subrayó que su sector convalida lo actuado por el gobernador en aras de la gobernabilidad y en favor de eliminar ciertos ‘desequilibrios‘ impositivos. Destacó -en un mensaje dirigido a los gremios- que la adhesión al Consenso no pone en peligro la Caja de Jubilaciones. (Fuente: El Litoral)