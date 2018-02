LA SOLICITUD DE

LUCILA LEHMANN

Lucila Lehmann tiene 35 años, odontóloga, es de Santa Fe y diputada nacional por por la Coalición Cívica-ARI que lidera Lilita Carrió. Pero además tiene una ascendencia familiar notable y en especial con relación a Rafaela, pues es tataranieta del fundador Guillermo Lehmann -colonizador de esta región que además fue formador de otras localidades vecinas, todas ellas con nombre de mujer, un distintivo muy particular-; también es bisnieta de Rodolfo Lehmann, quien fue gobernador de Santa Fe por la UCR en 1916-19. Eso por la línea paterna, en tanto que por la materna es descendiente de José Elías Galisteo, quien fue intendente de la ciudad capital, diputado y también gobernador interino de la provincia. Lustre, la verdad que no le falta, pues está directamente ligada a los mismos orígenes de la organización santafesina como Estado.

¿Qué pasó con Lucila? pues que mediante una carta pública le pidió al gobernador socialista Miguel Lifschitz que adhiera al decreto del presidente Macri para vedar y eliminar nombramientos de familiares en cargos públicos. Prestamente el gobernador fijó posición desechando sumarse al decreto del Presidente, argumentando que en la provincia existe una ley de Etica Pública que está vigencia y una Oficina de Etica Pública que se ocupa de analizar cuando se producen situaciones de incompatibilidad, incluso diciendo que "le parecía bien el debate sobre estos temas". Y contundentemente: "en la provincia no hay nepotismo".

De paso, el Gobernador aprovechó para reafirmar su postura sosteniendo que el ministro laboral Jorge Triaca -disparador de todo este asunto- debería ser apartado del cargo por el costo político que le genera al gobierno.

Lo que también trasciende, más allá de puntualizaciones individuales, es que en estos tres mandatos del socialismo -con Hermes Binner, Antonio Bonfatti y algo más de la mitad cumplida de Lifschitz- sería altamente significativa la cantidad de familiares de funcionarios que ocupan cargos en el gobierno provincial y organismos afines.

Otro reclamo, a través de un proyecto, aunque en este caso sobre el tarifazo de agua y electricidad, fue el de Rubén Giustiniani. Aunque en diferente línea, del mismo palo socialista.

"AÑO DEL HOSPITAL

DE RAFAELA"

"Parece que este va a ser el año del Hospital de Rafaela". ¿Quién pronunció esta frase? Nada menos que la ministra de Salud de la provincia Andrea Uboldi durante una visita realizada a esta ciudad la semana pasada, encabezando un encuentro con un centenar de referentes de los SAMCo y centros de salud del Nodo Regional cuya cabecera es Rafaela, siendo una especie de presentación de las autoridades de salud. El anuncio es la decisión de jerarquizar al "Jaime Ferré" llevándolo al tercer nivel, habiendo sido un primer paso importante la nueva guardia, sosteniendo ahora el avance en informática digital, además de la incorporación del tomógrafo -en marzo- sobre el cual no cerró la posibilidad de llevarlo al nuevo Hospital que se está construyendo en el bulevar Lehmann, como así también potenciar pediatría con la intervención del "Alassia" de Santa Fe y neonatología.

Se confía en que esta nueva gestión a cargo de Uboldi sea diferente con algunas otras que hubo en esta misma área en la provincia, al menos en cuanto al cumplimiento de lo prometido. En especial en lo que tuvo que ver con la cobertura de cargos, el desplazamiento del entonces director Roberto Vitaloni -lo que fue poco menos que una burla a la ciudad-, junto a la postergación del Centro de Radioterapia, que estaba licitado por 7,4 millones de pesos.

¿Qué dijo sobre el Centro de Radioterapia? que es cuestión para al nuevo hospital, no para el viejo. Cualquier posibilidad, pero que sea es lo que importa. Este dicho en cambio parece un lavarse las manos.

CARLOS LARRIERA

La maratón de aguas abiertas Santa Fe-Coronda corrida el domingo, regresó a la superficie el nombre de Carlos Larriera, ya que el mismo fue ganador de las dos primeras ediciones en 1961 y 1962. ¿Qué tiene que ver con la columna? pues fue uno de los periodistas deportivo primero y político después más reconocido de la ciudad de Santa Fe. Durante 27 años condujo "Mano a mano" por LT9 hasta su retiro en 2009, y también entrevistas políticas por Canal 13.

Larriera es un amigo de este Diario y como tal lo destacamos. Recordamos cuando las carreras de autos de varias décadas atrás, con las 500 Millas como estandarte, se llegaba aquí y en Radio Rafaela hacía una columna sin papel ni apuntes. También le grabamos alguna columna para el diario.

Fue un gran lector y observador de la realidad, que le permitió destacarse en cuanta función tuvo en el periodismo, logrando un reconocimiento y respeto que no se ha desvanecido. Hoy con 84 años disfruta de su retiro.

Alguna vez en una nota dijo "empecé natación porque mi padre no quiso comprarme una bicicleta". Y así fue que ganó las dos primeras ediciones de la Santa Fe-Coronda, que era además su escenario de entrenamiento.

DON CLEMENTE

TENIA SED

Días atrás murió Clemente Eli Gaggiotti, reconocido empresario de la ciudad en el sector inmobiliario. Tenía 96 años, una vida bien aprovechada. Fue presidente del Centro Comercial y partícipe de numerosas iniciativas en favor de la ciudad. Como aquella de comienzos de la década del '70 cuando bajo el lema "Rafaela tiene sed" surgió la idea de construir el acueducto desde Esperanza, que nos sigue abasteciendo de agua hoy en día y deberá hacerlo por unos años más, hasta que se concrete el nuevo acueducto Desvío Arijón, que vino muy tironeado pero que este 15 de febrero se abren los sobres de ofertas.

Don Clemente fue uno de los más entusiastas y activos de aquella comisión formada para gestionar el acueducto desde Esperanza, fue junto a Agustín Giuliani, Leonildo Alemandi, Renaldo Actis, Pachún Barreiro, Irineo Storero entre otros muchos que pusieron su hombro a esa iniciativa. Fueron y vinieron tantas veces a Buenos Aires que perdieron la cuenta, pero la lucha dio frutos pues el 24 de octubre de 1981 -cuando Rafaela cumplía 100 años- fue inaugurado el acueducto. La ciudad tenía entonces 50.000 habitantes.