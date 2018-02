Chariot se expande a Europa

Tras llegar a diversos mercados de los Estados Unidos, Chariot, el servicio de transporte compartido de Ford, llega a Londres, facilitando el movimiento por la capital del Reino Unido. Chariot ha sido diseñado para que los habitantes de las zonas urbanas con acceso más difícil al transporte público puedan completar la primera y/o última fase de sus trayectos de manera más rápida y cómoda, conectándolos con otros transportes del servicio público.

El servicio ha arrancado la semana pasada en Londres con cuatro rutas iniciales, diseñadas para complementar el sistema de transporte público de la ciudad ya existente. “Aunque Londres disfruta de un excelente servicio de transporte público, los desplazamientos diarios pueden resultar problemáticos para algunos habitantes de la ciudad.

Chariot es una manera de poner a disposición de los usuarios un medio de transporte confiable y seguro”, asegura Sarah-Jayne Williams, Directora de Ford Smart Mobility en Europa.

Se han diseñado cuatro rutas en Londres, creadas a partir de un detallado análisis de zonas urbanas, para conectar a los usuarios que viven en zonas densamente pobladas con las redes de transporte existentes. Las rutas ayudarán a cubrir los vacíos en materia de transporte entre diversas zonas de rápido crecimiento y seis centros de transporte de la ciudad de Londres.

Hasta seis servicios por hora, con 14 vehículos estarán en funcionamiento en hora pico. Chariot podrá utilizar el carril bus de Londres y contarán con wifi, aire acondicionado y espacio de almacenamiento superior para bolsas tamaño portátil y maletines. Habrá una cantidad determinada de transportes accesibles para sillas de ruedas y los conductores cuentan con formación para ayudar a pasajeros con necesidades especiales.

Chariot funciona mediante su aplicación de teléfono móvil que permite a los usuarios buscar una ruta cercana y el centro de transporte público más cercano. La aplicación -que ofrece servicio de atención al cliente personalizado- localizará el punto de recogida más cercano. Los pasajeros pueden reservar un asiento y comprobar en tiempo real el avance de los vehículos Chariot, que funcionan entre lunes y viernes en hora pico.

Además, Chariot está estudiando la posibilidad de establecer servicios de chárter y para empresas en Londres.

Londres es la sexta ciudad en la que opera Chariot, que ya funciona en Estados Unidos en San Francisco, New York, Seattle, Columbus y Austin. El sistema de trayecto compartido tiene el potencial para ser una de las medidas dirigidas para evitar la contaminación y los problemas de calidad del aire o para cubrir vacíos en las rutas de los sistemas de transporte que puedan complementar las opciones de los usuarios. En total, la empresa cubre 108 rutas al día y prevé

prestar sus servicios en otras ciudades del mundo.

“Las ciudades de todo el mundo se enfrentan a problemas medioambientales y de contaminación cada vez mayores”, cuenta Marcy Klevorn, Presidente de Ford Mobility. “Ford está ayudando a aliviarlos desarrollando soluciones de movilidad que, como Chariot, han sido calibradas para responder a los problemas específicos de los usuarios en distintos lugares, cubriendo vacíos de los sistemas de transportes y completando la parte inicial o final de sus trayectos”.

Ford en Europa Chariot Londres es la más reciente de las iniciativas europeas de Ford para acelerar el desarrollo de sus tecnologías de movilidad inteligente. A lo largo de 2018, Ford pondrá a prueba una flota de 20 unidades de la Transit Custom híbrida enchufable en la capital del Reino Unido como parte de la iniciativa “Cleaner Air for London” impulsada por Transport for London.

Londres también es sede de Ford Smart Bench Network, una colaboración con Strawberry Energy, y de la primera Oficina de Innovación Ford Smart Mobility en Europa. Desde 2013, Ford colabora con Deutsche Bahn para ofrecer servicios de car sharing por toda Alemania, y ayudó el año pasado a desplegar una flota de 3.200 bicicletas FordPass de alquiler en Colonia y Dusseldorf.