"El Gobierno tiene un mal plan", dijo Kicillof

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ex ministro de Economía y diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, advirtió ayer que el Gobierno tiene un "mal plan económico", utiliza "recetas viejas" y apuesta a que la economía "mejore sólo con inversiones extranjeras".El ex funcionario clave en el último gobierno de Cristina Kirchner dijo que el equipo económico de Mauricio Macri "tiene que cambiar de orientación", aunque sostuvo: "No creo que esté dispuesto a hacerlo". "Llegaron al Gobierno diciendo que iba a haber más industria, más empleo, menos pobreza, menos inflación. Lo primero que vemos es que son recetas viejas, del sigo XIX", subrayó, por lo cual criticó que "fracasan y no sirven".En ese sentido, aseguró que se trata de un "mal plan" y cuestionó "la idea de apostar para que la economía mejore sólo con inversiones extranjeras". "Cuando la economía crece, como el año pasado, es porque crecen sólo unos pocos sectores que no generan empleo, menos de calidad", argumentó.Además, apuntó: "Macri está buscando libre comercio a toda costa y le están cerrando la puerta en la cara porque el mundo está en una época en la cual no está muy de moda el libre comercio, sino lo contrario".En diálogo con FM La Patriada, el ex funcionario alertó que el Presidente "está por cerrar acuerdos en los que él dice ´yo abro todo, vos no abrís nada´", lo cual tildó de "indefendible".