Patulo, siempre presente

- El fútbol te dejó muchos compañeros, pero ¿de quiénes te acordás siempre?

- Gracias a Dios, tuvo muchos compañeros desde chico que te aconsejaban y que te iban guiando. Uno por ahí fue medio rebelde, pero me acuerdo mucho del Bocón Torres, el Rulo Devalis, en las cuales hoy en día somos amigos. Pablo Andretich es otro gran compañero, al igual que Patulo Gómez, que era como mi hermano porque prácticamente vivíamos juntos. No me quiero olvidar de ninguno pero fueron muchos los que me hicieron pasar muy lindos años en el ‘9’.

- Dentro del club viviste muchas cosas lindas y feas ¿Qué es lo que más triste y lo más lindo que vas a recordar siempre?

- Lo más triste después de ese descenso del Federal A, obviamente fue mi lesión. Pero otra cosa triste que me tocó sufrir fue volver a entrar a una cancha después de que falleció Patulo. Se me hizo complicado jugar. Estuve mal más de un mes donde no tenía ni ganas de entrar a la cancha. Mis compañeros me veían mal, pero uno la tiene que pelear siempre y de a poco fuimos saliendo. Y en cuanto a momentos lindos, tuve muchísimos. Me acuerdo del último ascenso del ‘9’ al Argentino A. Yo era chico, pero ya entrenaba con ese equipo, y la verdad que pasé muy lindos momentos. Y el partido con Colón lo disfruté muchísimo. Ahí dije que ya me podía retirar tranquilo. Por eso tomé estos últimos 6 meses de manera positiva más allá de que no clasificamos.