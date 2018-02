El ascenso, lo pendiente

- ¿Te quedó alguna cuenta pendiente en el "9"?

- La verdad que sí. Por ahí me quedó esa espina de no haber logrado un ascenso como jugador de 9 de Julio. Igual, considero aún que el club todavía no está para poder dar el salto o pelear un ascenso. Viendo los equipos que han ascendido y los que no pudieron ascender, económicamente son muy poderosos y en este torneo el ‘9’ no tenía chances. Puede tener buenos jugadores, pero en el fútbol, hoy en día si no tenés un poder económico, no llegás. Pero pienso que de a poco, 9 de Julio se va a ir acomodando y va a dar el pase ese que necesita.

- Arrancaste de 3, jugaste de 5, de 8 en algún partido, de central. En los últimos años te has destacado como un polifuncional.

- No tengo un puesto que me caracterice. Jugué mucho tiempo de 3, en el ‘9’ y en Belgrano, fui volante central, donde me sentí muy bien en esa posición también, y los últimos partidos me tocó jugar de marcador central, donde también me pude adaptar rápido. Tuve esa virtud de poder acomodarme en cualquier lugar, pero te diría que me gustó jugar más de 5. Tener un jugador polifuncional es muy bueno para un equipo, un plantel y un cuerpo técnico. Te soluciona varias cosas dentro de la cancha. Igualmente, en el ‘9’ va a ver algún jugador de esa característica. Igual, Mariano Canavessio sabe jugar bien en varias posiciones, al igual que Maxi Aguilar, que hasta de 2 creo que terminó jugando.