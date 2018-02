El golazo a Ben Hur

- En cuanto a goles, que fueron varios, ¿cuál recordás más?

- No me acuerdo cuántos hice porque soy muy malo recordando fechas y números (risas). En el Federal B fueron varios, pero me acuerdo mucho de los dos primeros que hice. Uno a Antoniana de Salta en cancha del ‘9’ y otro a Gimnasia de Concepción también acá en el ‘9’. Recuerdo mucho el primero, que fue importante para mi porque era chico y estaba haciendo mis primeros partidos. Tenía unos monstruos de compañeros. Víctor Rena me bajó la pelota y yo prácticamente la empujo desde el punto del penal casi. Fue un lindo gol por la jugada, por el rival. Y después, otro que acuerdo mucho fue el de tiro libre contra Ben Hur también en cancha del ‘9’. Ganamos 1 a 0 con ese gol y logramos clasificar. Gracias a Dios me fue bien con las pelotas paradas. Uno lo hacía más de caradura y no porque me destacaba por tener una buena pegada.

- Y entre los equipos, ¿cuáles fueron los mejores que integraste?

- Me acuerdo siempre del que tuvimos uno el Federal A que era para jugar el Nacional B, pero nos terminamos yendo al descenso. Estaban Del Bono, Peralta, el mismo Patulo...era un equipazo, pero tuvimos que pagar un error que se había cometido años atrás. Fue complicado ese descenso. Y después está el equipo que armó Satanás, en la cual perdimos las semifinales por el ascenso al Federal A en 2015. Ese equipo jugaba muy bien y los jugadores volaban.