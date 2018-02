Unión ante Sportivo Belgrano

Por la 2ª fecha de la Zona Campeonato del Federal A, Unión de Sunchales recibirá esta noche desde las 21 a Sportivo Belgrano de San Francisco en el estadio de la Avenida con el arbitraje del rosarino Sebastián Mastrángelo. El Bicho Verde, de gran cierre el año pasado y de un mejor comienzo aún en este 2018, a puras victorias sumando la Copa Argentina, viene de ganar el fin de semana pasado en el Chaco ante Sarmiento en la jornada inaugural por 2 a 0, trayéndose 3 puntos muy importantes de cara a la clasificación al Pentagonal Final por un ascenso a la B Nacional. Y esta noche, ante su gente, el elenco de Adrián Tosetto buscará prolongar su buen momento ante un rival que es protagonista más allá de que empató en la primera fecha. Los demás partidos de la Zona B se jugarán el domingo y son estos: Crucero del Norte vs. Defensores de Belgrano VR, Sarmiento vs. Chaco FE y Gimnasia y Tiro vs. Central Córdoba.

Posiciones Zona B: Unión, Central Córdoba y Defensores 3 puntos; Gimnasia y Sp. Belgrano 1; Crucero, Chaco y Sarmiento 0.



LIBERTAD, MAÑANA

Finalmente, el partido entre Gimnasia de Concepción y Libertad de Sunchales, válido por la 2ª fecha de la Reválida, se disputará este sábado desde las 21:15 y no esta noche como se había informado en la programación que dio a conocer el Consejo Federal.