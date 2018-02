Paritarias: los docentes aguardan una convocatoria del gobierno

Cuando falta menos de un mes para el inicio de las clases, los docentes esperan la convocatoria del gobierno provincial para sentarse a hablar de paritarias y ponerse de acuerdo con el nuevo porcentaje en esta primera parte de 2018.Incertidumbre, inquietud, algo de enojo y sobre todo una intranquilidad que empieza a sembrarse entre los maestros, que entienden, que otra vez tendrán que acudir al paro y estar en tapa de todos los diarios."Por el momento no hemos recibido ninguna convocatoria para poder reunirnos", le dijo ayer a LA OPINION Griselda Marcos, titular de AMSAFE Castellanos, también preocupada por este momento en el cuál no hay noticias. Mejor que nadie, los docentes saben que ya habrá menos de 30 días para negociar, en un contexto, que al igual que todos los gremios del país, será complicado."Esperan hasta la última semana para sentarse a negociar, sabiendo que son las bases las que definen todo y que eso lleva un tiempo, un proceso", destacó la docente local, enumerando varias preocupaciones: "queremos saber lo que va a pasar con las titularizaciones del nivel inicial, también de la primaria... en fin, seguimos esperando", dijo.El pasado lunes, en el contexto del encuentro del Movimiento Obrero Santafesino (MOS), se hizo presente en nuestra ciudad el secretario adjunto de AMSAFE José Testoni, quien también habló de paritarias: "hay preocupación por esta lentitud del gobierno provincial en llamar a las agrupaciones y fijar el nuevo aumento. El gobierno nos tiene que llamar. Obviamente que nosotros entendemos que es difícil discutir sin una referencia nacional, y con una presión para que no haya techo paritario y cláusula gatillo, pero la provincia tiene que convocarnos inmediatamente a la paritaria y esperamos esta semana la convocatoria formal porque no sólo nos interesa discutir el salario, sino otros temas que tienen que ver con la actualización normativa, la carrera docente, la regularización de áreas no resueltas, entre tantos otros temas que quizá no tienen tanto impacto en la sociedad, pero que para ese docente, que está esperando una actualización y una titularidad, sí es muy importante", expresó aquí en nuestra ciudad.El secretario general confirmó en medios capitalinos que "no existe un llamado oficial a la mesa de discusión" y sabido es que desde el gremio solicitan abrir una negociación paritaria lo antes posible, ya que son muchos los puntos importantes a trabajar.Recordemos que pese a los reclamos, el ministro de gobierno de la provincia Pablo Farías, anunció que “la relación es buena y pronto se abrirá la mesa de debate”.