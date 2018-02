4to Tiempo vive el sueño del pibe

Cuando un chico le gusta el fútbol, toda su vida se la pasa soñando con llegar a jugar en Primera. Cuando un pibe es músico, también. Sueña con aprender a tocar su instrumento predilecto, con poder comprárselo, sueña con aprender y tocar como es batero o ese violero o ese bajista preferido. Sueña con tener su banda. Sueña con componer sus propios temas. Sueña con subirse a un escenario, con empezar a tocar para la gente. Al comienzo serán los amigos, los conocidos, los compañeros del colegio, alguna novia, la familia.

Un pasito y otro pasito. Un sueño y otro sueño. Así viene siendo el camino de este grupo de amigos. Hace menos de 4 años cruzaron sus caminos y los unieron, solo por amor a la música. En los inicios de ese 2014 soñaron y alimentaron esos sueños apoyándose en una amistad que se forjó en compartir lo que más les gusta.

Hasta que un día de enero de 2018, la vida comenzó a entregarles premios. Fue esa calurosa noche de viernes en la que se subieron al escenario como tantas veces e hicieron de las suyas. Fueron con las mejores expectativas, aunque no sabían lo que podía ocurrir.

El final de la noche encontró a 4to Tiempo (Sebastián Brega -voces y guitarra-, Mauricio Castillo -Bajo, guitarra y coros-, Nicolás Previotto -bajista y saxofonista-, Lucas Leiva -batería y coros-) como ganador del Pre Cosquín Rock Rafaela. Lo que les dio la posibilidad más que importante de estar en el festival de rock más grande de la Argentina en el que actuarán 200 bandas entre este sábado y domingo.

El sueño del pibe para una banda cuyos integrantes tienen entre los 18 y 22 años de edad, con toda una trayectoria por recorrer y con la proyección que siempre da subir a escenarios tan importantes. A pocas horas de vivir una experiencia inolvidable, LA OPINION charló en exclusiva con los chicos que se preparan para su presentación del domingo en el Escenario Córdoba Rockea.

- ¿Cómo y cuándo nace 4to Tiempo con esta formación y con esta idea musical?

Sebastian Brega: - Yo creo que la música nos formó a nosotros. Nos conocemos de Escuelas de Música, del propio colegio y a Lucas lo conocimos tocando en la iglesia. Creo que fue la música la que nos unió.

Mauricio Castillo: - Se terminó de formar con Lucas en el inicio de 2014. Nosotros empezamos en el 2013, reemplazando cosas y viendo cómo nos íbamos definiendo.

SB: Todo empezó como una idea de divertirnos y no pensando tanto en el futuro. Y arrancamos haciendo covers de bandas nacionales. Hubo varios cambios, sobre todo de bateristas, hasta que llegó Lucas que fue un salvador para nosotros.

- Durante estos 4 años fueron ensamblando piezas y dándole a la banda la forma que ustedes querían, ¿y ahora?

SB: - Ahora estamos en la idea de perfeccionarnos en nuestra idea de hacer un rock moderno, siempre combinando los distintos gustos musicales que tenemos nosotros.

MC: - Nosotros aceptamos todas las ideas y no descartamos nada, cada uno acá aporta lo suyo.

- ¿De dónde vienen sus influencias musicales?

SB: Bueno, a mi me gusta mucho el rock internacional y el nacional, el blues.

Nicolás Previotto: - Lo mío es mas el rock internacional, los colores latinos, jazzeros, el rock fuerte. Bueno el jazz, quieras o no, va de la mano del saxo.

MC: - A mi me gusta más lo heavy y también lo nacional.

Lucas Leiva: - Yo donde más me influencio es en el rock progresivo, en el hard rock de los 80.

- ¿Cómo toman este desafío de tocar en un festival tan importante como el Cosquín Rock?

SB: - Creo que ya es muy importante el hecho que nos hayan dado la oportunidad de participar como una de las 15 bandas que estuvieron en el Pre Cosquín Rock. Nosotros fuimos ahí a dar lo mejor de nosotros para que la gente se sienta cómoda. Obvio nos teníamos fe, pero ya el solo hecho de estar era una gran oportunidad.

MC: - Lo más importante es que estamos juntos en todo esto. Para nosotros es fundamental la buena relación entre nosotros y saber que arriba del escenario podemos hacer lo que nos gusta.

- ¿Qué se puede adelantar de lo que va a pasar en Santa María de Punilla? ¿Cómo va a ser esa presentación?

SB: - La verdad es que por ahí nos preguntan cómo estamos y respondemos que no estamos nerviosos sino ansiosos, queremos que llegue ya, salir y tocar. Estamos seguros que vamos a vivir una experiencia hermosa. Vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a disfrutarlo a full.

- ¿Suben al escenario y quienes creen que van a estar ahí?

SB: - La verdad seguramente nos vamos a sorprender ahí, pero sabemos que habrá un grupo grande de gente de Rafaela que va a estar ahí. Amigos, familiares, colegas de otras bandas incluso que van a estar tocando en los paradores de afuera

MC: Eso también estará bueno que gente de distintas bandas estén ahí con nosotros. Estamos esperando con ansías, pero la verdad que yo todavía no me imagino como va a ser. Lo mejor será llegar, vivirlo y disfrutarlo al máximo.

- En tu caso Sebastián, una historia familiar ligada a la música, ¿qué fue lo primero que te dijo tu papá?

SB: - Mi viejo está muy orgulloso, creo que en mi también él está cumpliendo un sueño. Eso es lo que me motiva a mi y a los chicos el apoyo incondicional de la familia para lo que necesitamos.