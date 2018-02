Nicolás Castro seguiría su carrera en la Roma

El fútbol argentino es netamente formador de talentos que luego exporta a Europa, pero a veces da la impresión de que se van demasiado pronto. Es el caso del pibe Nicolás Castro, quien tiene 17 años y será jugador de la Roma en las próximas horas.El juvenil rafaelino, formado en 9 de Julio de nuestra ciudad, llegó el año pasado a las divisiones inferiores de la Lepra y estuvo cerca de pasar a Boca a fin de año por 120 mil dólares. Juan Sebastián Verón lo pidió para Estudiantes, pero Daniel Angelici le ganó y estuvo a punto de llevárselo al Xeneixe, sin embargo la negociación se cayó cuando se hizo pública. Ahora se va al Calcio a cambio de 600 mil euros por el 70 por ciento del pase que tiene el club rosarino, que está transitando un mal presente a nivel financiero, económico y dirigencial.A raíz de este motivo, el juvenil había dejado de entrenar a fines de 2017 y se negó a firmar contrato con Newell’s. Sin embargo las partes retomaron el diálogo, Castro volvió a las prácticas y se acordó una venta que sea beneficiosa para el club.Castro es mediocampista, juega como enganche, ya estuvo convocado en la Sub 20 de Sebastián Beccacece y no llegó a debutar en Primera División. Nunca llegó ni siquiera a concentrar con el primer equipo, pero su manejo de pelota (juega como enganche) no pasó desapercibido para los captadores juveniles.De hecho, Castro ya está en Roma para arreglar su arribo al equipo italiano y en los próximos días viajará un directivo de Newell’s para intentar recibir una compensación económica que sería de 600 mil euros. Y todo indica que será Roma quien se lo lleve. No obstante, en las últimas horas apareció el Benfica de Portugal también muy interesado.Ante una consulta que le realizamos a Hugo Morel, dirigente de 9 de Julio, en relación a un porcentaje de dinero que ingresaría al club en caso de acordarse lo de Castro a la Roma, nos comentó que “hicimos en su momento un convenio con Newell’s donde nos quedaría un 20% del jugador por derechos de formación. Y según la cifra que se maneja, al ‘9’ le quedarían alrededor de 3 millones de pesos, una gran cifra que seguramente se destinará a obras e infraestructura para la institución. Igualmente, aún no nos tenemos que entusiasmar porque todo está en tratativas”, culminó.De concretarse el arribo de Castro a la Roma, el ex juliense sería el tercer juvenil nacido en nuestra ciudad que llega a Europa muy joven. El primer caso se dio con el arquero Axel Werner (22 años), surgido en Atlético y con un breve paso por Boca Juniors, quien se encuentra en el Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone. Mientras que el segundo es el delantero Facundo Colidio (18), también formado en la Crema, quien brillara en las inferiores de Boca y que ya empezó a romperla, luego de un traspaso millonario, en la Reserva del Inter de Italia. Ambos también supieron brillar con los seleccionados juveniles Sub 17.