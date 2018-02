Un lavacoches intentó robar en una vivienda

Un joven identificado como Gabriel Andrés B., de 18 años y de ocupación lavacoches, fue detenido por la Policía tras una tentativa de robo en una vivienda de la primera cuadra de calle Galisteo -barrio Pizzurno-, en perjuicio de un vecino del sector.Llamó la atención por sus características, que el joven ladrón luego de hacerse con los bienes malhabidos, los dejó preparados en una bolsa plástica, que quizás tenía pensado pasar a retirar más tarde.Los damnificados fueron una pareja de 53 y 42 años residente en esa cuadra del Pizzurno; y una vez al tanto de lo que estaba ocurriendo, personal del Comando Radioeléctrico se dirigió al lugar y de inmediato logró la aprehensión de este amigo de lo ajeno, en la intersección de Bv. Yrigoyen y Galisteo.Según manifestó una de las víctimas, al llegar al domicilio se encontró con la puerta entreabierta sin notar el faltante de ningún elemento, no obstante un peatón declaró haber visto a Gabriel B. saltando las rejas de la vivienda para ingresar a la misma.Un dato no menor, es que al joven se lo podía ver diariamente, ejerciendo su oficio de lavacoches en pleno centro, a unos 20 m del Juzgado Federal, frente al Correo Argentino en calle 25 de Mayo.Este joven ladrón, que vive en Av. Italia al 3100, se movilizaba en una motocicleta marca Zanella N-Fire 50 plus, sin dominio y de color azul, que había sido robada el día anterior -y que por dicho motivo se había asentado una denuncia en sede de la Comisaría 1ª- en perjuicio de un empleado del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, Gustavo R. de 42 años, que la había dejado estacionada frente al edificio de la Institución en Necochea 84. Al salir este de trabajar al mediodía notó el faltante de su vehículo.Finalmente, a las 11:20 de la víspera, por disposición del fiscal Carlos Vottero, Gabriel B. pasó a revestir carácter de detenido comunicado, siendo trasladado a la Comisaría 2ª junto con el ciclomotor secuestrado.