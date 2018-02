Macri llamó a actuar "sin comportamientos mafiosos"

CORDOBA, 8 (NA). - El presidente Mauricio Macri afirmó ayer en Córdoba que la Argentina debe crecer "20 años seguidos" y sostuvo que para eso hay que actuar "con la verdad, sin patoterismos ni comportamientos mafiosos extorsivos".En medio del enfrentamiento con el líder camionero Hugo Moyano, quien confirmó la marcha contra el Gobierno para el próximo 21 de febrero, Macri aprovechó un acto en la fábrica automotriz de Fiat para referirse al tema, aunque no mencionó al presidente del Club Atlético Independiente.Acompañado por el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, el jefe de Estado señaló que en 2018 el país "va a crecer por segundo año consecutivo" y agregó: "Esas bases sólidas hay que seguirlas reforzando porque tenemos que crecer 20 años seguidos para tener el país que soñamos y nos merecemos, haciéndolo todos los días juntos, con la verdad, sin patoterismos ni comportamientos mafiosos extorsivos".Además, en medio de la tensión con los gremios docentes por la eliminación de la paritaria nacional la convocatoria limitada que excluye la discusión salarial, el presidente Mauricio Macri llamó a consolidar "la educación pública de calidad y el trabajo" y exhortó a que "los gremios sean parte y lideren esa innovación y superación permanente para que los chicos tengan acceso" a los empleos del futuro.Macri se pronunció de esta forma al encabezar el acto de presentación del automóvil Cronos, el nuevo modelo de Fiat, en la planta que la automotriz posee en el Complejo Industrial Ferreyra de la ciudad de Córdoba: el vehículo contiene 600 partes de origen nacional (un 53 por ciento del total de componentes) y fue lanzado para competir en el mercado internacional de los sedanes compactos.También concurrieron el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; el presidente de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Latinoamérica, Steffan Keter; el titular de la filial argentina, Cristiano Rattazzi, y el director general local, Antonio Filosa.En su mensaje, Macri advirtió además sobre la necesidad de "seguir generando las condiciones para que haya trabajo en cada rincón del país", porque -advirtió- "todos queremos que esta etapa de desarrollo nos encuentre con una Argentina verdaderamente federal".Al respecto, aseguró que el país ha recuperado "una herramienta fundamental que tenemos que seguir consolidando, que es el diálogo y el trabajo en equipo"."Nos sentamos en una mesa hace un año y medio. Convocamos a los gobernadores, a las empresas, a SMATA, a la UOM y con todos ellos nos dedicamos a qué teníamos que hacer en conjunto para tener un millón de vehículos", ejemplificó.Afirmó además que a partir de ese acuerdo hubo un importante incremento del empleo en ese sector, sostuvo que el objetivo es "generar 35 mil nuevos puestos de trabajo de calidad" y agregó: "Esto nos demuestra algo importante para nuestra autoestima: saber que no sólo podemos exportar materias primas, sino productos de alto valor agregado hecho por el trabajo de argentinos".Macri destacó también que el "camino del desarrollo" de los argentinos es "creer en nosotros mismos, el saber que todos los atajos que tomamos en el pasado nos hicieron mal", pero que "después de un tiempo nos dimos cuenta que habíamos vuelto a la salida".En tanto, Schiaretti destacó "los incentivos" nacionales y provinciales orientados a alentar la radicación de industrias en Córdoba y puso de relieve "la capacidad de trabajo de la gente" para consolidar esa tendencia inversionista."Estoy seguro de que seguirán las inversiones en la industria automotriz en Córdoba. De nuestra parte vamos a estar apuntalándolas y el Presidente también, porque queremos que esta gran inversión que ha hecho FIAT no se detenga aquí", apuntó.