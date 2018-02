Fuerte caída en el ingreso de camiones a los puertos por protesta de choferes

En los últimos cuatro días, el ingreso de camiones a los puertos del Gran Rosario cayó 70% respecto de la semana anterior, como consecuencia del paro iniciado por los transportistas, quienes exigen un aumento en las tarifas de referencia que perciben por su servicio y que no les reduzcan parte del pago acordado.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) denunció la merma en el ingreso a los puertos y advirtió que desde "hace varios días la circulación de camiones que transportan cereales y oleaginosos se ha visto impedida en distintas rutas del país y en varias provincias por piquetes y acciones de vandalismo de transportistas autoconvocados".

Aseguró que "estos hechos, además de provocar la pérdida de mercadería a los cargadores, productores, acopiadores y cooperativas, están determinando que los exportadores no puedan cumplir en tiempo y forma con los embarques en los buques que se encuentran en muelles".

En un comunicado, señaló que "para tener una idea del efecto de las referidas maniobras, basta mencionar que la cantidad de camiones arribados a los puertos del área metropolitana de Rosario, desde Arroyo Seco hasta Timbúes, en los últimos tres días hábiles cayó en aproximadamente un 70% si se compara los arribos con el mismo período de la semana anterior".

Mientras que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) pidió la intervención de la justicia dada la "fuerte impronta de desorden social, todo ello vinculado a la producción de granos en Argentina".

"Se acopla a los hechos una justicia ausente que ve los hechos como si no fuera su obligación repararlos, la justicia tiene el rol de ordenar los reclamos en el marco del derecho, si no deja de ser justicia y se convierte en ausencia de uno de los poderes del estado", precisó el alegato al reclamar que el "Estado" genere "los canales de diálogo".

En este sentido el viernes un grupo de camioneros autoconvocados presentó un documento al Ministerio de Trabajo, pero todavía no tuvieron respuestas.

Mientras que el jefe de un Centro de Camioneros de la zona núcleo, Juan Balul, explicó que "no hay una conducción de la protesta" por eso se hace difícil entablar un diálogo. "Di la orden de que no se mueva ningún camión, inclusive los que están cargados, porque corre el riesgo de las vidas de los conductores, hay algunos que protestan y están exaltados, por eso hay que cuidarse", explicó el camionero de Manuel Ocampo, localidad bonaerense a 110 kilómetros de Rosario y 18 kilómetros de Pergamino.

Detalló que "la bronca es porque las cerealeras y cooperativas, como Agricultores Federados Argentinos (AFA), quitan el 15 por ciento y a veces más de lo que paga el productor por el traslado de los granos y eso es una arbitrariedad porque nosotros nos hacemos cargo de los costos".

La zona está paralizada, según Balul, la cooperativa Alfonso cercana a Manuel Ocampo tampoco moviliza los camiones, mientras que en Pergamino en el enclave de las rutas 188 y 32 hay dos cortes. "Esto se soluciona con un acuerdo, pero lo veo difícil, se va a arreglar cuando no seamos sólo los transportistas de granos, sino que se sumen otros y deje de entrar la leche y la carne a Buenos Aires. Ahí va a haber una reacción. Ayer sólo ingresaron 200 camiones a Rosario para abastecer a 13 puertos", manifestó el dirigente.