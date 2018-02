Enero: se controlaron 40 mil vehículos en las rutas

Durante enero, en el marco del operativo verano 2018, personal de la Policía de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, controló un total de 40.235 vehículos y labró 11.775 actas de infracción en diferentes puntos de control de la provincia.

De ese total, la mayor cantidad de violaciones a la ley de tránsito son por no contar con los elementos de seguridad necesarios (2.208 casos), no llevar las luces bajas encendidas para circular (2.055 infracciones), no contar con la revisión técnica vehicular obligatoria (1.776) y no disponer de toda la documentación necesaria para transitar (1.503 hechos).



PUNTOS

Los puntos de control más destacados fueron Ruta Nacional N° 19 altura Peaje de Franck, Ruta Nacional N° 19 altura Frontera, AP 01 km 141, Ruta Nacional N° 168 altura Túnel Sub Fluvial, Ruta Nacional N° 11 altura Peaje de Nelson, AP 01 km 00, Autopista Rosario- Córdoba altura Tortugas, Autopista Rosario-Buenos Aires altura Villa Constitución, Autopista Rosario-Buenos Aires altura peaje de Gral. Lagos, Autopista Rosario- Córdoba altura Carcarañá, Puente Rosario-Victoria, Ruta Nacional N° 33 altura Venado Tuerto, Ruta Nacional N° 33 altura Casilda, Ruta Provincial N° 14 altura Bigand, Ruta Nacional N° 34 altura peaje de Ceres y la Ruta Provincial N° 1 altura Arroyo Leyes.



PULLARO

En este sentido, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, afirmó: “Tenemos más de mil efectivos distribuidos en las diversas rutas y parajes provinciales a fin de controlar los elementos de seguridad y documentación de los vehículos, además de concientizar a los turistas y locales de la importancia de la seguridad vial”.

“Por segundo año consecutivo vemos muy buenos resultados en el Operativo Verano, un dispositivo de control en rutas, autopistas, playas, parques, paseos y monumentos de la provincia, donde pretendemos que se vea lo mejor que tiene Santa Fe”, sostuvo.

“Es necesario seguir trabajando en la concientización y reforzar los controles para lograr reducir los accidentes de tránsito y disfrutar de lo más hermoso que tenemos y que también quienes viven puedan disfrutar del verano en los lugares recreativos”, concluyó Pullaro.



EL ALCOHOL

AL VOLANTE

Con respecto a uno de los factores de riesgo más importantes, una de las infracciones que genera una gran preocupación es la detección de conductores con niveles de alcohol en sangre, habiéndose registrado un total de 38 casos positivos por sobre 11.500 test.

Si bien el porcentaje es bajo, hubo conductores a los que se les encontraron altísimos niveles de alcohol al momento de conducir: uno de ellos tenía 2,78 gramos de alcohol por litro de sangre; en tanto que otros dieron 2,04 gr/l; 1,85 gr/l y 1,49 gr/l.

En Argentina la normativa establece como máximo permitido para conducción de autos particulares es de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre; de 0,2 gramos por litro de sangre para los conductores de motos y de 0 para los choferes de transporte de pasajeros y camiones.



MODALIDAD

El Operativo Verano que lleva adelante el ministerio de Seguridad de Santa Fe tiene como objetivo el refuerzo de la seguridad pública en espacios de recreación y concurrencia masiva, implementando un mayor contacto entre la policía de la provincia y la ciudadanía, a través de la interacción por diversos medios, sin perder el enfoque de protección ciudadana.

Las acciones son ejecutadas por efectivos de orden público y de Seguridad Vial, quienes, contando con la colaboración de autoridades de control municipal, recorren parques y zonas ribereñas a pie y uniformados con indumentaria acorde a las temperaturas estivales.

También hay apoyo de patrulleros y durante los fines de semana se intensifican las tareas por ser en esos momentos cuando mayor tránsito de personas y vehículos se registran.

Más de 1.000 policías se encuentra afectados al Operativo Verano en 19 puntos de control en toda la provincia, de los cuales entre 50 y 70 de los mismos son aleatorios.