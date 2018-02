El campo aporta menos dólares

La liquidación de divisas del sector agroexportador argentino sumó en enero poco más de U$S 1.879 millones; en comparación con el mismo mes del año anterior, la caída fue del 8,3% porque para ese entonces había alcanzado los U$S 2.050 millones.

Así es que el año arrancó con una disminución con respecto a 2017 que ya fue un período de retracción en cuanto al ingreso de dólares del sector agropecuario. Durante todo el año pasado el ingreso de divisas fue de U$S 21.399 millones, cuando en el año anterior había alcanzado los U$S 23.962 millones, así es que la caída interanual fue de casi el 11%.