¿Un nuevo tropiezo?

Aun cuando el ministro de Economía Gonzalo Saglione ratificó que la fecha de apertura de sobres con ofertas para la construcción del acueducto "Desvío Arijón" será el 15 de febrero, y además que el acto correspondiente se realizará en la sede del Nodo Regional de nuestra ciudad -frente al Parque Balneario-, también dio otra noticia realmente más trascendente que todo eso, al menos en la puntualidad de los hechos, siendo nada menos que el préstamo de 80 millones de dólares del Fondo de Abu Dhabi, todavía no cuenta con la aprobación correspondiente. Confía sí que será superado el inconveniente para dar luz verde a ese dinero, sin el cual no podrán comenzarse los trabajos, pero por el momento el gobierno nacional y el Fondo todavía tienen algunas diferencias en cuanto al acuerdo, habiendo impedido las mismas las firmas correspondientes.La confianza del ministro Scaglione se trasunta en que pese a no contar con la aprobación del Fondo -todavía- igualmente llevó adelante el proceso licitatorio con la apertura de los 45 sobres con ofertas que hicieron llegar 15 empresas. Se recuerda que este acto debió llevarse a cabo en el mes de agosto pasado -cuya licitación había tenido lugar en el mes de septiembre-, siendo todo demorado justamente por esa falta de confirmación del préstamo de los árabes. Ahora, igualmente se llevará adelante el proceso, con lo cual se trata de ganar tiempo, para que ni bien sea firmado el acuerdo ya todo esté dispuesto para el comienzo de la ejecución de obras.Por cierto en todo esto hubo alguien mal informado, o desconocedor de los detalles más finos de la cuestión, que igualmente proporcionó datos que ahora fueron contradecidos por el ministro Scaglione. Es que su par de Infraestructura y Transporte, José Garibay, cuando la semana anterior había visitado Rafaela, en declaraciones a la prensa había sostenido que el préstamo del Fondo de Abu Dhabi para el acueducto ya disponía de la correspondiente aprobación. Lo cual ahora vemos que no es de esa manera, aun cuando está muy cerca de concretarse, pero todavía no fue dada la puntada final.Los tiempos de esta clase de obras de tal envergadura no son siempre los que tienen la ansiedad de quienes esperan poder beneficiarse, como en este caso los habitantes de Rafaela, quienes además -vale puntualizarlo- se encuentran seriamente afectados por un servicio acuífero deficiente, en especial durante los veranos en que la demanda alcanza los picos máximos, sin poder ser afrontados con la cantidad necesaria, aún debiéndose admitir que la situación fue mejorando con la incorporación de las plantas de ósmosis inversa en funcionamiento. Si bien se trata de una solución provisoria, que todavía deberá extenderse por un tiempo bastante largo, es decir, hasta que el acueducto llegue a la ciudad, que recién entonces se constituirá en el punto final del problema de manera integral y por mucho tiempo. Siempre y cuando, reiteramos, sea aprobado el préstamo. Pequeño detalle.El plazo de ejecución de obra es de 24 meses y la misma fue licitada para ejecutar en 5 tramos, para los que están los 45 sobres con ofertas, correspondientes a 15 empresas que no pueden repetirse más que en dos tramos. Una vez resuelta la adjudicación, que se efectuará luego de la apertura de sobres del próximo 15 del corriente, vendrá el período de análisis, para recién entonces disponer el comienzo de los trabajos por parte de las empresas adjudicadas, las que podrán hacerlo en diversos frentes, tal como queda expresado por la división de diversos tramos.Considerando que la ejecución de la obra podría darse en el mes de agosto -fecha estimada por las autoridades-, si nos atenemos con precisión a los plazos, entonces deberíamos estar calculando que el acueducto estaría terminado entre agosto y septiembre de 2020, el año clave para que Rafaela haga realidad una de sus necesidades básicas para seguir creciendo y para desterrar el grave problema de la carencia de agua potable. Todo indica que de superarse esta instancia final del préstamo, y bien rápido, tal vez la ciudad tenga en el verano 2020-2021 el acueducto en disponibilidad.