Randazzo evitó cargar contra Julio De Vido

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El ex ministro de Transporte Florencio Randazzo evitó ayer cargar contra su ex compañero de Gabinete, Julio De Vido, al declarar como testigo en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once y sí lo hizo contra el sector empresario que tenía a cargo el servicio concesionado de los trenes Mitre y Sarmiento. "Había un deterioro importante en los trenes cuando me hice cargo", sostuvo el exministro, quien a su vez, cuando le preguntaron sobre de De Vido, aclaró: "Yo no puedo decir que fallaron los controles en la gestión anterior".

A su vez, Randazzo aseguró que durante los ocho años que compartió Gabinete con De Vido, con quien mantenía una fuerte interna política, tuvo "poca relación" y que de su parte "fue buena". Además, sostuvo que el quite de la concesión a TBA del tren Sarmiento y Mitre luego de la tragedia fue una "decisión política" por su "convencimiento que el Estado puede ser mejor que los privados".

En ese sentido, explicó las gestiones para comprar las unidades en 2014 a una empresa China: el exministro aseguró que "costaba menos" la adquisición de formaciones en el exterior que "la reparación" de las que había en funcionamiento, las cuales eran de la década del ´60.

Cuando las partes empezaron a preguntarle quién había tomado la decisión de revocar la concesión de TBA, cuyos directivos ya fueron condenados en un primer juicio por la tragedia de Once, Randazzo aseguró que fue suya.

"Sí, del ministro compartida por la Presidenta", dijo en alusión a Cristina Kirchner, aunque aclaró que cuando tuvo lugar la decisión la entonces titular del Ejecutivo era intervenida quirúrgicamente.

En tanto, refirió que "no estaba conforme" con el servicio que ofrecía TBA y que cuando asumió, cuatro meses después de la tragedia de Once, "ejerció" presión sobre los empresarios para mejorar el servicio hasta que finalmente pasó a la órbita estatal.

La declaración de Randazzo tuvo lugar al reanudarse el juicio, tras el receso de verano, en el que se está juzgando a De Vido, quien no estuvo presente y está detenido en Marcos Paz por otra causa, y Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.

Randazzo, militante del Partido Justicialista, se desempeñó entre 2007 y 2015 en el gabinete de Cristina Kirchner primero como ministro del Interior y más tarde como Ministro del Interior y Transporte, ya que esta última área fue incorporada a la cartera que venía administrando.



SUBSIDIOS AL GASOIL

La Cámara Federal porteña revocó ayer el procesamiento del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el pago de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.

En julio pasado, el juez federal Claudio Bonadio había dictado el procesamiento del ex funcionario, de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y de los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT), Alejandro Ramos (actual diputado nacional de Santa Fe), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

Ahora, la Sala II de la Cámara, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, dispuso la falta de mérito de todos los imputados, al tiempo que le ordenó al Bonadio continuar con la investigación y realizar un nuevo peritaje.