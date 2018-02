Un café con Cristina

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, envió un nuevo guiño de acercamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner, al afirmar que si ella lo llama para juntarse a tomar un café, él concurriría. "Si Cristina me dice ´Negro, ¿por qué no te venís a tomar un café?´, yo voy", sostuvo el ex jefe de la CGT al ser consultado sobre si podría recomponer su vínculo con la ex mandataria, con quien mantuvo un fuerte enfrentamiento durante toda su segunda Presidencia, entre 2011 y 2015.

Al justificar su acercamiento a Cristina Kirchner, citó una frase de Juan Domingo Perón: "A este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie".