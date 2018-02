Tractoristas logran suba salarial de casi el 38%

Tractoristas y cosecheros cerraron con la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) un aumento salarial de casi 38 por ciento, más del doble del techo que el Gobierno pretende imponer. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) fijó una nueva remuneración mínima para el personal que se desempeña como conductor tractorista y maquinista de cosechadoras de cereales y oleaginosos en todo el territorio nacional, lo que incluye también la recolección de arroz.La resolución 2/18 del organismo dispuso para esa actividad, a partir de enero de 2018, un salario mínimo mensual y diario de 20.428 y 899 pesos para tractorista y cosecheros. La norma de la CNTA indica además que debe abonarse un aporte no remunerativo mensual de 6.139 pesos entre los meses de enero y marzo de 2018.El aporte se considera como pago retroactivo de ajustes pendientes correspondientes al período comprendido entre agosto y diciembre de 2017.Para la liquidación de enero de 2018, el total mensual por abonar (remunerativo más no remunerativo) quedó fijado en un mínimo de 26.568 pesos, el cual representa una cifra 58% superior a la vigente en enero de 2017, sostuvo un informe del sitio Valor Soja.Entre abril y julio de 2018 –sin el aporte remunerativo– el salario mínimo para conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras de granos (incluyendo arroz) se fijó en 20.428 pesos, una cifra 22 por ciento superior a la vigente en ese período de 2017.El ajuste promedio ponderado del período, primeros siete meses de 2018, es del 37,7 por ciento con respecto a los valores mínimos fijados por la CNTA en enero a julio de 2017.La resolución de la CNTA establece además una "cuota solidaria" para a Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores del 2 por ciento mensual sobre el total de las remuneraciones devengadas en caso de que los trabajadores rurales no estén afiliados al gremio.Por otra parte rige el artículo 38 de la Ley Nº 26.727 de Trabajo Agrario, vigente desde fines de 2011, que determina que los trabajadores permanentes deben recibir una bonificación por antigüedad equivalente al 1,0% de la remuneración básica por cada año de servicio cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años y del 1,5% cuando sea mayor a 10 años.