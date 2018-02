McLaren solo estará presente en Fórmula 1

McLaren no dará el salto a otras categorías hasta que vuelva a subir al podio en Fórmula 1. Así lo aseguró Zak Brown, quien explicó que "no hay ninguna prisa por probar en otras disciplinas del automovilismo, concretamente en IndyCar".En la temporada 2017 vivieron la experiencia de las 500 Millas de Indianápolis con la participación de Fernando Alonso, aunque el presidente de la marca no cree que esto sea un prioridad, pues todavía tiene mucho trabajo por hacer en Fórmula 1."Creo que los coches se ven geniales, pero todavía es demasiado pronto. Con lo que tenemos en Fórmula 1, los mecánicos e ingenieros están centrados en este proyecto. En el momento en el que tanto yo, como Jonathan Neale, John Allert o Eric Boullier no pasemos el 100% de nuestro tiempo en Fórmula 1, comenzará a ser una distracción para nosotros”, reconoció Brown.De ese modo, explicó que "no podemos permitirnos ceder tiempo de dedicación a otros proyectos fuera de la F1, pues la prioridad número uno es la categoría reina y encontrar nuevos socios que apoyen económicamente a McLaren".De todos modos, no descartó probar en otra categorías en un margen de tiempo no demasiado largo, pues confían en regresar a los primeros lugares este mismo año."Tengo que encontrar más socios para nuestro equipo de F1, así que en cualquier momento que esté tratando de encontrar una opción en IndyCar, es tiempo que no estaré ocupado buscando el financiamiento para el equipo de F1 y esta es la prioridad de McLaren", concluyó.