Fue elegido mejor circuito el de Spa-Francorchamps

La plataforma Reddit, el agregador de noticias y comentarios más popular a nivel global, llevó a cabo una macroencuesta dirigida a los aficionados de Fórmula 1.La misma tuvo una gran acogida, siendo respondida en apenas unos días por casi 10.000 usuarios, convirtiéndose en una muestra representativa.Entre las preguntas, además de datos demográficos, se le pedía información al usuario en referencia temas tan comunes como pilotos y circuitos favoritos e información sobre el "halo" entre otros temas.No sorprende sin duda que Spa-Francorchamps haya sido elegido por el 71,8% de los encuestados como el circuito favorito. Muy distanciados y en apretada pugna por el segundo lugar, se ordenan a continuación Suzuka (Japón), con 29,8% de los encuestados, Mónaco con 27% y Montreal (Canadá) 26,4%.El circuito menos votado, del que se recuerda, cada encuestado seleccionaba sus tres circuitos favoritos, ha sido el de Sochi (Rusia), con solo 1,2% de los votos, seguido de cerca por el de Paul Ricard (Francia), con 1,4%.Escenarios como Shanghai o Sakhir pasan casi desapercibidos, superando por poco el 2% de los votos, un caso similar al de Yas Marina con el 3% o el de México con 4,1%.En el caso opuesto, el considerado peor circuito, donde solo se podía seleccionar un solo trazado, también hay un ganador claro, el trazado ruso de Sochi, con un 39,3% de los votos, dejando muy atrás el que se ha instaurado como cierre del campeonato en los últimos años, el circuito de Yas Marina, que acostumbra a ofrecer carreras insulsas y que se llevó el 9,6%.No pasa desapercibido el 9,6% de los votos que también recibió Baku, pero sí sorprende que un histórico como Mónaco aparezca con el 6,5% de los votos como peor trazado del calendario.En el lado opuesto, solo el 0,3% de los encuestados eligió Montreal y Spa-Francorchamps, un 0,4% seleccionó Suzuka y un 0,6% Melbourne, dejando en claro los escenarios que el público siempre quiere ver en el calendario.En el apartado de piloto favorito, donde de nuevo se podían seleccionar tres candidatos, Lewis Hamilton ha sido el más votado, con un total del 55,4% de adhesiones. La segunda posición es ocupada por Sebastian Vettel, con un 53,8%, en tanto se ubica tercero Max Verstappen con un 48,7%.Fernando Alonso, con un 42,1% y Daniel Ricciardo con un 37,5%, cierran los cinco mejores lugares, por delante de Kimi Räikkönen, seleccionado por el 16,9%.En el lado opuesto, Brendon Hartley solo fue elegido por una persona, Pierre Gasly por el 0,4%, Marcus Ericsson por el 0,7% y el recién llegado Sergey Sirotkin por el 0,8%.Y como el generar admiración parece estar directamente relacionado con el despertar animadversión, no sorprende que Lewis Hamilton también haya sido seleccionado como el segundo piloto menos favorito, llevándose el 17,3% de los votos en un apartado donde los aficionados solo podían seleccionar un piloto.El británico apenas fue superado por Marcus Ericsson, con el 20,2%, mientras que en el tercer lugar quedó Lance Stroll, con el 13,1%.El que será el mayor cambio a nivel visual para el próximo certamen, la introducción del "halo", también ocupó su lugar en la encuesta, ya que los aficionados debían inclinarse entre el "me encanta" y el "lo odio". La opción más deseada fue la neutra, el punto 5, con un 25% de los votos, contra 17,6% del "me encanta" contra el 10,2% de "lo odio".¿Y qué otras competiciones ve el aficionado a la Fórmula 1? La encuesta también recogía este apartado, saliendo ganadora el Mundial de Resistencia, seleccionada por el 45,2% de los encuestados. Algo realmente llamativo, toda vez que su prueba más corta tiene de 6 horas de duración.Sin duda alegrará a Liberty Media conocer que el 83,5% de esta muestra se concentra entre los 18 y los 34 años, gente joven con poder adquisitivo, tal y como querían los directivos de la Fórmula 1, que buscan potenciar el gasto del consumidor en vivo, por sobre el seguimiento del espectáculo por televisión.