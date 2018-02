Allanaron el sanatorio en el que murió la periodista Pérez Volpin

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Justicia dispuso ayer el allanamiento del Sanatorio de la Trinidad Palermo, en el marco de la investigación por la muerte de la legisladora porteña Débora Pérez Volpin, causa que fue caratulada como "homicidio culposo". Por orden del titular del Juzgado Criminal y Correccional número 57, Gabriel Omar Ghirlanda, efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron el procedimiento en la sede ubicada en Cerviño 4720, de donde se llevaron la historia clínica, el libro de enfermería y la hoja de guardia.Según supo NA, la denuncia la hizo este miércoles la pareja de Pérez Volpin, el periodista deportivo de ESPN Enrique Sacco, y la causa quedó en manos de Ghirlanda y la fiscal Nancy Olivieri.La legisladora porteña ingresó por guardia al Sanatorio de la Trinidad el lunes pasado por un dolor estomacal, que derivó en la realización de diversos estudios. Este martes, los médicos dispusieron la realización de una endoscopía y, al momento de practicarla, Pérez Volpin se descompensó, tuvo una arritmia y un paro cardiorrespiratorio, que provocó su muerte a las 17:00, según el relato de Sacco que consta en la denuncia.Por el caso, la Justicia dispuso "labrar actuaciones por muerte dudosa, haciendo mucho hincapié, en el secreto de sumario para que no se filtre información para no entorpecer la investigación", supo NA de fuentes judiciales.Si bien el juez no determinó imputaciones, trascendió que una de las médicas que participó del procedimiento se presentó en la comisaría 23° para ponerse a disposición del tribunal, acompañada por un abogado.La periodista de 50 años, que el año pasado había dado el salto a la política, será velada en la Legislatura porteña este jueves a partir de las 10:00, luego de que este miércoles por la tarde se le realizara la autopsia.Este martes a última hora, el Sanatorio de la Trinidad había dado a conocer un comunicado en el que afirmó que la periodista sufrió un "paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras habituales de reanimación". "El Sanatorio de la Trinidad Palermo informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Débora Pérez Volpin. Se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo. El plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta. En el día de la fecha, durante la realización de dicho procedimiento padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras habituales de reanimación", informó la clínica.En ese contexto, aparecieron críticas al Sanatorio de la Trinidad de parte de Eduardo Fort, hermano del fallecido Ricardo Fort, quien acusó al centro de salud por la muerte del empresario, ocurrida en 2013. "¿Y ahora que mentira van a decir? ¿Con qué mentira lo van a tapar?", afirmó Eduardo Fort en su cuenta de Twitter.