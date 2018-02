¿Qué porcentaje?

Los docentes todavía no hablan de porcentajes, de números. Es difícil pelear por la comida si todavía no te invitaron a cenar. Entonces, en ese contexto, esperan primero estar mano a mano con las autoridades provinciales para luego, sí, establecer un monto. "Creo que el 15%, como dijo el Gobierno, no llega a cubrir la inflación que hay en el país. Tenemos que sentarnos a hablar de un 20% de base para después ponernos de acuerdo", dijo Marcos, haciendo mención al 26% logrado en las anteriores negociaciones, conectado con la cláusula gatillo.“Parece un clásico esto, se hacen anuncios de compromiso de empezar los antes posible, pero no. Esperamos que en esta oportunidad nos llamen antes de carnaval", dijo Testoni. ¿Se dará?.