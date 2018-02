Boudou podría llevar tobillera electrónica

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes pidió ayer que se revoque la caución juratoria otorgada al exvicepresidente Amado Boudou al recuperar su libertad en enero pasado y se le coloque un tobillera electrónica.

La presentación la hizo ante la Cámara Federal y para que el caso sea estudiado por la Casación, máxima instancia penal del país: se produjo luego de que el tribunal de segunda instancia liberara a Boudou sólo a cambio de caución juratoria, esto es un compromiso de palabra de que no se fugará y que no obstaculizará la investigación.

Moldes presentó un recurso de apelación tras la decisión del Tribunal y pidió "fijar un medio distinto de caución o imponer el uso de un dispositivo electrónico de control", algo que "constituirá una medida eficaz para asegurar el cumplimiento de obligaciones".

"La elección del tipo de caución se trató de una decisión, cuando menos, impropia y sólo apoyada en la voluntad de los jueces" por lo cual fue "arbitraria", sostuvo Moldes en su escrito.

Y agregó: "Teniendo en cuenta la multiplicidad de causas judiciales en su contra y la posible pena en expectativa a la que se enfrenta el imputado, entiendo que fijar un medio distinto de caución o imponer el uso de un dispositivo electrónico de control constituirá una medida eficaz, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que eventualmente pueda imponerle el Tribunal".

"Un ex Vicepresidente de la Nación, de gran presencia en su momento en los medios de comunicación y que a su vez se ha convertido en un llamativo personaje en atención a la cantidad de procesos que enfrenta, la mayoría por hechos de corrupción administrativa, no se aparta de aquella calificación", completó.

Tras permanecer 63 días detenido, Boudou quedó en libertad el pasado 12 de enero, luego de que la Cámara Federal avalara su excarcelación en la segunda causa por la que mantenía prisión preventiva en el penal de Ezeiza.



DECLARO KAMPFER

Agustina Kampfer, la ex pareja de Amado Boudou, confirmó ayer ante la Justicia que compró un departamento a partir de un préstamo que recibió del hermano del ex Vicepresidente, y negó que hayan habido irregularidades en la operación.

Así lo hizo al prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, quien investiga a Boudou y a su amigo José María Nuñez Carmona por presunto lavado de dinero, causa por la cual ambos estuvieron detenidos varias semanas en el penal de Ezeiza hasta que en enero la Cámara Federal los dejó en libertad.

Kampfer, recientemente madre, fue citada por Lijo a partir de una derivación de la causa por enriquecimiento ilícito a partir de maniobras de supuesto lavado de dinero, en la que se investiga si compró un inmueble ubicado en la calle Bonpland al 1200 con fondos que importó vía un blanqueo el empresario Nuñez Carmona.

Ante la prensa, la periodista y ex pareja de Boudou aseguró que el préstamo de 90.000 dólares lo recibió de Sebastián Boudou de palabra, sin firmar documento alguno porque había una relación de confianza, y que luego ella devolvió producto de ahorros por su trabajo como periodista.

Para comprar el departamento en el año 2010, sumó unos 30.000 dólares ahorrados que tenía producto de su trabajo: según señaló Kampfer, la devolución de ese préstamo está bancarizado y negó cualquier tipo de irregularidad en la operación.

"Vine a responder preguntas y presenté pruebas. A mí no se me vincula con empresas ni de Boudou ni de Nuñez Carmona", dijo, a la vez que negó ser "testaferro" del ex Vicepresidente.