Ben Hur puso primera

El martes, Ben Hur sumó su primera practica del año con vistas al Torneo Apertura de Liga Rafaelina de Fútbol. Se hicieron presentes 17 jugadores, número que se irá incrementando con el correr de los días. Los trabajos tuvieron lugar en la Cancha Auxiliar Nº 2 y este miércoles, en el segundo día de pretemporada, el que arregló para jugar el primer certamen doméstico es Gustavo Mathier, quien fue tentado en las últimas horas para ir a 9 de Julio. El Flaco, uno de los referentes de la BH, se asuma así a la continuidad de Ezequiel Kinderknech, otro de los que siguen del plantel anterior en relación a las figuras mayores. Igualmente, el lateral derecho espera una oferta del Federal A y habrá que ver si seguirá en el club pensando en el Federal B que comenzará a mediados de año. Este jueves se realizará un doble turno, mañana se trabajará por la tarde y culminará el sábado por la mañana. El cuerpo técnico que encabeza Gustavo Kestler, que volverá a ser el entrenador, lo completan Cesar Bessone como Preparador Físico, Adrián Acosta como Ayudante de Campo y Nicolás Zanuzzi como Entrenador de Arqueros.Bajo la supervisión del Asesor Deportivo, Rubén Rossi, y del Coordinador Deportivo, Cesar Bessone, Ben Hur realizará dos pruebas de jugadores. La primera será este sábado desde las 9 hs, estará destinada a jugadores mayores de 18 años. La siguiente prueba tendrá lugar el sábado 17 de febrero (9 hs) y será para jugadores de Categoría 2000 a Categoría 2005.Por el lado de 9 de Julio, y tal como lo adelantara este Diario la semana pasada, Franco Forni, ex volante de Ben Hur y Libertad y hermano de Ignacio, actual jugador de la BH, se sumó ayer a la pretemporada de 9 de Julio, que el lunes inició los trabajos de cara a los torneos liguistas bajo la supervisión del DT Maximiliano Barbero. Las otras caras nuevas que sumó el León rafaelino en los últimos días son el volante Damián Maciel, ex Sportivo, y el delantero Tomás Belinde, ex Atlético. Al mismo tiempo, la dirigencia continúa negociando con los jugadores del club para ver si continúan -uno es el arquero Julián Maina y restan charlas con Maxi Aguilar y Guillermo Funes-, mientras que en las últimas horas trascendió un interés del delantero Jonatan Lastra, actualmente en Libertad, donde ya se han contactado entre las partes. En relación al tema arqueros, lo de Matías Astrada, de Argentino Quilmes, continúa en tratativas, mientras que lo de Joaquín Pinzano (Peñarol) se ha caído por razones económicas.