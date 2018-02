Los Moyano adelantaron la marcha y los "gordos" confirman fractura

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, decidió ayer adelantar un día la movilización contra el Gobierno que hará con gremios aliados, que finalmente será el próximo 21 de febrero para evitar que coincida con el sexto aniversario de la tragedia de Once, mientras que los dirigentes de los "gordos" e "independientes", que representan a los grandes sindicatos de la central obrera, ratificaron que no asistirán y confirmaron la fractura.

"Por respeto a los familiares de la tragedia de Once, la movilización será el 21 de febrero", sostuvo el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, quien precisó que el punto de confluencia será la esquina de la Avenida 9 de Julio y Belgrano a partir de las 15:00.

El anuncio fue realizado durante una reunión en la sede de la Federación de Camioneros, a la que también asistieron el líder de esa organización gremial, Hugo Moyano; y los secretarios generales de La Bancaria, Sergio Palazzo; de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky; y de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; así como también el del Suteba, Roberto Baradel.

Por su parte, el miembro del triunvirato de la CGT y referente de los "gordos", Héctor Daer, encabezó este miércoles una reunión de los sectores "dialoguistas" de la central obrera para analizar los pasos a seguir en el reordenamiento interno de la central.

Tras el encuentro, ratificó que no marcharán el 21 de febrero junto al moyanismo, al considerar que la convocatoria "es por una agenda determinada" del Sindicato de Camioneros y exhortó a "mantener la institucionalidad y la unidad" de la central obrera.

El dirigente se pronunció de esta forma en medio de la fractura con Hugo Moyano, ya que los "gordos" e "independientes" no coinciden con la estrategia del camionero de profundizar el conflicto con el Gobierno y activar un plan de lucha luego de que comenzaran a avanzar las causas judiciales contra la familia del ex jefe de la CGT.

La reunión se desarrolló en la sede del gremio de Sanidad en el barrio porteño de San Cristóbal y contó con la presencia de 14 sindicatos que integran el Consejo Directivo de la central y que no asistieron a la reunión que había realizado la semana pasada el moyanismo para respaldar la marcha.

Además de Daer asistieron su colega de los "gordos" Armando Cavallieri (Comercio); los independientes Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Carlos Quintana, en representación de Andrés Rodríguez, (UPCN); como también Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Héctor Laplace (Mineros) y Noe Ruíz (Modelos). También hubo representantes de los sindicatos de docentes de UDA, ASIMRA, Aduana y Suterh.

Por otra parte, Daer no descartó que se convoque "a un Congreso de la CGT en algún momento" para avanzar con una nueva conducción que reemplace al triunvirato si es que no se puede mantener la unidad con el moyanismo, y advirtió: "Las cosas personales hay que dejarlas de lado, hay que tener una visión colectiva del movimiento obrero".

En tanto, Hugo y Pablo Moyano multiplicaron sus críticas al Gobierno de Macri en la conferencia de prensa que dieron junto a los gremialistas que marcharán el 21.

"Nos quieren presentar estas recetas económicas como si fueran nuevas, la solución a los problemas que creó este Gobierno. Porque los problemas que hoy tiene la Argentina los creó este Gobierno", disparó el ex jefe de la CGT.

Por su parte Micheli, señaló que la primera semana de marzo se van a reunir "para analizar el 21 y ver si se convoca a un paro nacional" para marzo, mientras que consideró que "cambiar la fecha habla de la madurez" de los convocantes.

El 22 de febrero de 2012 fallecieron 51 personas en la Tragedia de Once y los familiares realizarán su tradicional acto por el aniversario, por lo que habían manifestado públicamente su malestar con los Moyano por haber elegido esa misma fecha para su movilización.

Asimismo, la CTEP oficializará este jueves su adhesión a la marcha y se sumará así a otras organizaciones que movilizarán, como Barrios de Pie y agrupaciones kirchneristas: será en el marco de una reunión que su líder Juan Grabois mantendrá con Schmid, Baradel y Palazzo en su sede porteño de Pedro Echagüe al 1.200 desde las 18:00, se informó en un comunicado.