"Actuación conforme al protocolo" de la anestesista

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El abogado de la anestesista que intervino en la endoscopía que se le practicó a Débora Pérez Volpin sostuvo ayer que su representada tuvo "una actuación conforme al protocolo" y que "no hubo ningún tipo de error en la anestesia" que le aplicó a la periodista y legisladora porteña.El letrado Eduardo Gerome sostuvo que "ningún médico podía entender qué fue lo qué pasó" para que se produjera la muerte de Pérez Volpin en medio de una intervención considerada sencilla y ratificó que su representada le dijo que "no hubo ningún tipo de error en la anestesia"."La condición cardíaca (de Pérez Volpin) era impecable. No hay nada que pueda pasar en una persona que está perfecta. Si hubiera una cardiopatía, tendría que haber aparecido en un electrocardiograma que se le había hecho. Estaba preparada para la intervención", señaló el abogado en declaraciones al canal América 24.Al respecto, Gerome remarcó: "Hay que ser cautos con esto y respetar el duelo que está llevando a cabo la familia y no aventurar hipótesis porque no tenemos elementos. La autopsia puede traer certezas".