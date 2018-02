¿Sin cambios ante Brown?

“Equipo que sigue ganando no se toca”, parece tener en cuenta Lucas Bovaglio, el entrenador de la Crema, que en base al buen momento de sus dirigidos, donde acumulan 4 triunfos consecutivos, 8 fechas sin perder y gozan en soledad de la punta de la Primera B Nacional, en principio no realizaría cambios para el primer partido del año como local, que será este sábado a las 20 en el Monumental ante Brown de Adrogué por la 14ª fecha de la PBN.Es que el buen nivel que siguen mostrando la mayoría de los titulares, y que no hay bajas por lesiones y suspensiones, hacen que el DT no modifique absolutamente nada. Por eso, de no aparecer ningún inconveniente de última, la Crema irá en la búsqueda de su quinta victoria en cadena con los mismos 11 que vienen de vencer por 3 a 1 a Guillermo Brown en Puerto Madryn en el reinicio de la actividad oficial. Esto seguramente quedará confirmado este jueves a la mañana luego del entrenamiento futbolístico que se llevará a cabo en el predio del autódromo, con lo cual los rafaelinos formarían nuevamente con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velásquez; Mauro Marconato; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.Asimismo, Rodrigo Depetris, el primer refuerzo albiceleste para este primer semestre y que ya ha sumado varios entrenamientos con sus nuevos compañeros, podría ocupar un lugar en el banco de relevos en lo que sería la única modificación que habría entre los 18 que quedarían concentrados.Brown de Adrogué viene de debutar en este 2018 con derrota como local ante el Deportivo Morón el pasado fin de semana en uno de los partidos de la 13ª fecha de la PBN. Rodrigo "Rengo" Díaz, de penal, (14m.ST) marcó el único gol del encuentro jugado en la cancha de Brown. En ese encuentro, el elenco de Pablo Vicó formó con Martín Ríos; Matías Cortave, Abel Masuero, Nicolás Gásperi y Facundo Lemmo; Fabio Vázquez e Ignacio Oroná; Brian Gómez, Martín Fabro y Luciano Nieto; Cristian Bordacahar. En el segundo tiempo ingresaron, a los 18m, Leandro Garate por Vázquez (B), 21m. Santiago Nagüel por Gómez y 26m. Martín Minadevino por Fabro. Actualmente, Brown está en la mitad de la tabla con 16 puntos, quedó a 9 de Atlético, el único puntero, y hasta el momento ha redondeado una campaña parejita: 4 triunfos, 4 empates y 4 caídas en 12 presentaciones, con 12 goles a favor y 9 en contra.