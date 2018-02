Igualdad en Floresta

All Boys y Ferro Carril Oeste protagonizaron anoche un electrizante empate 3 a 3 en el partido pendiente de la duodécima fecha del torneo de la Primera B Nacional, que se disputó en el estadio " Islas Malvinas". El "verde" se puso en ventaja rápidamente con los goles de Juan Carlos Herrera, a los 4 minutos y Lautaro Torres, a los 12, pero el "Albo" se lo igualó a través del ex Atlético de Rafaela, Cristian Canhué, a los 25, y Pablo Frontini, de penal, a los 37, todo en el primer tiempo. El equipo de Floresta se adelantó en el segundo tiempo con el gol de Facundo Castro, a los 8, Gabriel Díaz, a los 35 estampó la paridad final Ferro. Así, All Boys llegó a los 15 puntos y quedó a 10 del líder Atlético Rafaela, mientras que Ferro sigue en los úlimos lugares con 9 unidades. Con este resultado, Mitre de Santiago del Estero se clasificó a la Copa Argentina.