Submarino: ofrecen una millonaria recompensa

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a los familiares de los 44 submarinistas del "ARA San Juan", a quienes les anticipó que la semana próxima publicará el ofrecimiento de una "recompensa millonaria en dólares" para aquel que halle a la nave. En el encuentro, llevado a cabo en el Salón Norte, el mandatario también ratificó su "gran compromiso con la investigación y con la búsqueda del submarino con la mejor tecnología", según relató el ministro de Defensa, Oscar Aguad."El Presidente anunció que se va a fijar una recompensa millonaria en dólares para que se encuentre al submarino. El lunes esto estará definido", sostuvo el funcionario nacional.En diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el dirigente radical estimó "probable" que la cifra ofrecida a través de una decisión administrativa que se publicará en el Boletín Oficial ronde los 4 millones de dólares. En ese sentido, el cordobés definió al encuentro como "muy bueno, muy constructivo" y "emocionalmente duro", pero "muy cordial, muy respetuoso". "Se expresaron la mayoría de los familiares, obviamente que con toda la carga emotiva que significa este hecho trágico", añadió Aguad.En la larga mesa del Salón Norte, los parientes de los 44 tripulantes colocaron banderas argentinas con los nombres de los submarinistas y también llevaron fotos. En ese marco, el líder del PRO estuvo acompañado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti; y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.Aguad remarcó que el Gobierno quiere saber "si hubo corrupción en el arreglo del barco, si hubo negligencia, qué pasó"."Obviamente, mucho ayudaría encontrar al submarino para poder saber todo esto", reconoció el ministro de Defensa, quien destacó el "gran trabajo" de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y de la comisión investigado integrada por el capitán de navío retirado Jorge Bergallo y los contraalmirantes retirados Alejandro Kenny y Gustavo Trama.Y agregó: "Le dimos al Juzgado todo lo que tenemos, no nos guardamos nada. El Presidente está comprometido con averiguar y que se haga justicia".En ese sentido, el titular de la cartera castrense evitó pronunciarse respecto de las distintas hipótesis que se barajan sobre la desaparición del submarino "ARA San Juan", del que se desconoce su paradero desde el pasado 15 de noviembre. "El Gobierno tiene que ser respetuoso de lo que haga la Justicia y no podemos adelantar opinión. Esperemos, no seamos tan ansiosos. Ellos tienen que dar un veredicto y cualquier cosa que digamos puede influir en lo que están trabajando", indicó.En lo que respecta a la búsqueda, el funcionario nacional precisó que "hay barcos que se estaban reparando que van a salir a navegar nuevamente, como es el caso del (buque oceanográfico Víctor) Angelescu". "Hay un barco científico que también puede salir a navegar, los de la Armada, el ruso va a seguir hasta fin de febrero con la posibilidad de que podamos contar con el ROV del barco ruso. Nos lo van a facilitar, probablemente", manifestó.Asimismo, el ministro explicó por qué el Gobierno todavía no declaró el duelo: "Hay algunos familiares que creen que están con vida. El Gobierno se atiene a las evidencias. Creemos que no hay condiciones para que hayan sobrevivido. Respetamos a todas las familias".El submarino "ARA San Juan" desapareció el pasado 15 de noviembre cuando se trasladaba desde Ushuaia hasta el Apostadero Naval de Mar del Plata.Según informaron organismos internacionales, en pleno Mar Argentino se registró "un evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión".