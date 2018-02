Top Line, sin salida: fracasó la audiencia

En la jornada de ayer debía llevarse adelante una nueva audiencia entre el dueño de la empresa Top Line y los trabajadores de la firma. Sin embargo, el primero no se presentó ni tampoco los abogados de la firma, y, por lo tanto, la audiencia fracasó."Nos han abandonado. Ya nos sentimos desocupados", dijo uno de los 15 empleados que asistió a la Delegación del Ministerio de Trabajo, en Bv. Lehmann, que ven cómo se escapan las posibilidades de retomar la actividad. En enero pasado habían logrado que la empresa abonara unos $ 100.000 para poder completar unos pedidos y, culminada esta tarea, recibirían otros $ 100.000. Pero están lejos de saldar las deudas: aún deben cobrar diciembre, el aguinaldo y una serie de bonos determinados a través de paritarias.¿Cuáles son los pasos siguientes? Se intimará a la empresa a que en 48 horas salde la deuda o dé una respuesta sobre su situación. La otra alternativa es que los empleados se den por autodespedidos y la firma comience un proceso de quiebra y equilibrar sus cuentas.Recordemos que la empresa viene con varios meses de conflictos. El propietario, Néstor Alberto, ya planteó que no quiere y no puede más continuar al frente de la empresa, y que en estas circunstancias busca terminar de producir unas tapas de cilindros que tiene pendientes. Una de las posibilidades era una negociación para que -si Alberto da el visto bueno y termina quebrando- otra persona -se habló de un inversor rafaelino- se haga cargo de la firma con un alquiler hasta tanto el juez ponga una fecha para la compra, dentro ya de la quiebra. Pero, esto fue solamente una versión y nadie aparece como un potencial comprador de la empresa.